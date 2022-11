Schlagerstar Kerstin Ott legt Pause ein - wegen Ehefrau Karolina

Schlagerstar Kerstin Ott kündigt an, es im kommenden Jahr langsamer angehen zu lassen. Die Sängerin will sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen. (Fotomontage) © Instagram/Kerstin Ott & IMAGO/Eibner

Kerstin Ott wird eine musikalische Pause einlegen. Nächstes Jahr möchte die erfolgreiche Sängerin ihrer Familie und dem Reisen widmen und kann es kaum erwarten.

Heide – Kerstin Ott (40) wird sich vorerst von der Bühne verabschieden – die erfolgreiche Sängerin kündigte nämlich eine musikalische Pause an. Grund dafür ist vor allem ihre Frau Karolina Köppen (39). Die zwei sind seit 2017 glücklich verheiratet und meistern gemeinsam eine Patchwork-Familie mit Karolinas zwei Töchtern aus erster Ehe. Und dieser Familie möchte der Schlagerstar nun mehr Zeit widmen: „Ich will die Familie genießen, ein bisschen entspannen und herunterfahren“, erklärte Ott gegenüber Bild.

Eine schöne Geste für die Liebsten der Sängerin – und dabei nimmt die Karriere von Kerstin gerade nochmal richtig Fahrt auf. Ihre neueste Single „Mädchen“, die eine „Antwort“ auf den erfolgreichen „Ärzte“-Song „Junge“ ist, landete nach Veröffentlichung auf Platz drei der Airplaycharts und auch ihr Best-Off-Album „Best OTT“ stieg auf Platz sechs der Albumcharts ein. Und dennoch kehrt die Musikerin dem Erfolg vorerst den Rücken und blickt der Auszeit sogar sehr euphorisch entgegen.

Kerstin Ott und Andrea Berg gemeinsam auf der Bühne. © HOFER/Imago

Kerstin Ott möchte durch die Weltgeschichte reisen

„Ich glaube, dass wir viele Jahre richtig abgeliefert haben“, erklärt Kerstin Ott im Gespräch mit Meine Schlagerwelt und findet, dass es an der Zeit ist, das süße Leben zu genießen. Karolina ist an all dem Erfolg der „Die immer lacht“-Interpretin nicht ganz unbeteiligt, denn die 39-Jährige arbeitet im Tour-Management mit. Im nächsten Jahr soll der Fokus nun woanders liegen: „Die Familie genießen, ein bisschen rausgehen, in den Urlaub fahren, das ist genau das, was wir gerade anstreben und da freue ich mich tierisch drauf“, offenbart Kerstin weiter im Gespräch.

Die erfolgreiche Sängerin wolle durch die Weltgeschichte reisen und fremde Kulturen entdecken: „Da habe ich Bock drauf“, erklärt Kerstin im Gespräch mit Bild. Kürzlich machten Kerstin und ihre Karolina dahingehend bereits den Anfang und sendeten Grüße aus dem sonnigen Thailand. Aber am liebsten reist die Familie Ott mit dem Camper. „Ich mag das Herumreisen mit Karolina und den Kids und man sieht halt sehr viel und man ist in Freiheit“, erklärt der Camping-Liebhaber.

Aber keine Sorge, Kerstin Ott wird zurückkommen, denn die Sängerin hat im Herbst nächstes Jahres Verpflichtungen. Am 16. November wird die 40-Jährige zum „Best OTT“-Tour-Auftakt in Zwickau erwartet.