„Meine Stimme haut mir andauernd ab“: Kerstin Ott ist erkältet und muss Konzert absagen

Teilen

Sie muss ihre Stimme schonen: Kerstin Ott hat eine Erkältung und muss deshalb ihre Show absagen. Die Sängerin entschuldigte sich bei ihren Followern für das abgesagte Konzert. (Fotomontage) © Instagram/Kerstin Ott

Sie muss ihre Stimme schonen: Kerstin Ott hat eine Erkältung und muss deshalb ihre Show absagen. Die Schlagersängerin entschuldigte sich bei ihren Followern für das abgesagte Konzert.

Schleswig-Holstein – Sie muss ihr Konzert absagen: Kerstin Ott (40) teilte ihren Fans mit, dass sie aktuell mit einer starken Erkältung zu kämpfen habe und deshalb eine ihrer Shows ausfallen wird. Die Schlagersängerin verkündete gegenüber ihren Followern, dass sie ihre stark angeschlagene Stimme schonen müsse und ihr geplantes Konzert in Schladen-Werla deshalb nicht stattfinden würde.



Im Rahmen eines Instagram-Videoclips, den die Künstlerin über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram mit ihren Fans teilte, verkündete sie die Konzertabsage ihrer Schladen-Werla-Show vom 25. Juni 2022. Zu dem Beitrag schrieb die „Regenbogenfarben“-Hitmacherin enttäuscht: „Meinen Auftritt am 25.6.22 in Schladen-Werla muss ich leider absagen.“ Die Musikerin fügte hinzu, dass sich ihre Stimme aufgrund ihrer starken Erkältung ständig von ihr verabschieden würde. In dem Clip erzählte sie gegenüber ihren Fans: „Ich weiß nicht, ob man das schon hören kann, aber ich bin so mega doll erkältet und meine Stimme haut mir andauernd ab.“

Kerstin Ott muss Konzert wegen starker Erkältung absagen

Am Ende der Ankündigung ihrer Konzertabsage betonte der Star, dass sie sich bei ihren Fans für die nicht stattfindende Show entschuldigen würde. „Deshalb tut es mir ganz, ganz doll leid für euch, wenn ihr euch jetzt schon am Wochenende gefreut habt“, verriet die Musikerin. Ob das ausgefallene Konzert einen Nachholtermin bekommt, wird die Prominente in den kommenden Tagen ankündigen. Wir wünschen der Künstlerin eine gute Besserung und schnelle Genesung!