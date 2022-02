„Möglichkeit geben, vor Publikum aufzutreten“: Kerstin Ott sucht Schlager-Nachwuchs für ihre Tour

Von: Jonas Erbas

Für Kerstin Ott soll es 2023 wieder auf Tour gehen. Für ihre Konzerte sucht die Schlagersängerin deshalb nun ein junges Gesangstalent, das sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz begleiten soll – eine einzigartige Chance, die durchaus den großen Erfolg mit sich bringen kann!

Heide - Vor wenigen Monaten stand Kerstin Ott (40) selbst noch bei ihrer „Ich geh‘ meinen Weg“-Tour auf der Bühne, schon plant die Schlagersängerin für 2023 die nächsten Konzerte. Für diese möchte die „Die immer lacht“-Interpretin wie schon 2021 und 2019 dem Nachwuchs die Chance geben, ihre Shows musikalisch zu eröffnen. Die Suche läuft bereits auf Hochtouren, wie tz.de berichtet.

Junge Talente kann man gar nicht genug fördern – das weiß auch Kerstin Ott: 2019 nahm der Schlagerstar die Hamburger Singer-Songwriterin Lara Hulo mit auf ihre Tour, 2021 durfte dann das Country-Pop-Duo Laura & Mark die 40-Jährige bei ihren Shows begleiten. Ausgezahlt hat sich das für die beiden definitiv: Sie bekam noch vor den Konzerten einen Plattenvertrag bei Electrola (Universal) angeboten.

Der Herzenswunsch von einem eigenen Plattenvertrag und Konzerten vor Tausenden von Fans könnte sich 2023 für ein weiteres Talent erfüllen. Auf Instagram teilte Kerstin Ott folgenden Aufruf:

Wow! Wir haben tolle Neuigkeiten von Kerstin Ott für euch. Sie geht 2023 auf große Tour und dafür sucht die Schlagersängerin einen Special Guest, der sie als Support Act auf allen Konzerten begleitet. Nachdem Kerstin Ott 2019 der Straßenmusikerin Lara Hulo und 2021 dem Duo Laura & Mark die Chance gegeben hat, möchte sie auch für die kommende Tour einem noch unbekannten Künstler die Möglichkeit geben vor großem Publikum aufzutreten. Wenn du also deutschsprachige Musik im Bereich (Pop-)Schlager machst, dann schicke 2 bis 3 deiner Songs und eine aussagekräftige Beschreibung über dich, sowie ein Foto mit dem Betreff „Guest Kerstin Ott 2023“ an diese E-Mail-Adresse: info@partnercolleg.com oder per Post an: Partner Colleg, Guest Kerstin Ott, Flughafenstraße 52ca/ Haus C, 22335 Hamburg. Wir wünschen alle Bewerbern viel Glück und Erfolg