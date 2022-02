Kerstin Ott: Neues Foto von Schlager-Star sorgt für heftige Diskussionen - „Damit begeisterst du niemanden“

Kerstin Ott setzt sich für das Wohl von Tieren ein. © Marco Steinbrenner/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Schlager-Star Kerstin Ott wollte mit einem Foto auf Instagram auf eine wichtige Sache aufmerksam machen. Doch ein Fan verstand es völlig falsch.

Berlin - Musik ist nicht ihre einzige Leidenschaft: Schlager-Sängerin Kerstin Ott hat vor allem auch ein ziemlich großes Herz für Tiere. Zusammen mit Ehefrau Karolina Köppen sind die beiden stolze Hundebesitzer. Labrador Jakob begleitet das Paar durch dick und dünn. Elli und Bubi, die beiden Hauskatzen, sowie mehrere Kaninchen und Meerschweinchen machen die Großfamilie schließlich komplett. Deshalb wundert es kaum, dass die 40-Jährige sich auch allgemein für das Wohlergehen von Tieren einsetzt. Als sie allerdings kürzlich auf Instagram mit einem Foto darauf aufmerksam machen wollte, kam es zu einem Missverständnis unter ihren Fans und ihr Post führte zu heftigen Diskussionen.

Kerstin Ott: Neues Foto von Schlager-Star sorgt für heftige Diskussionen

Auf dem Bild war nämlich ein Elefant zu sehen, der in einem Zirkus für ein Kunststück auf einer Kugel balancierte. „Ich wünschte, das wäre verboten“, schrieb die Musikerin darunter. Tierschützer setzen sich immer wieder für das Verbot von Tieren im Zirkus ein. So ist auf der Webseite der Tierschutzorganisation „PETA“ beispielsweise zu lesen, dass Zirkustiere „unter ständigen Transporten, mangelhaften und nicht tiergerechten Haltungsbedingungen und unter einer Dressur, die auf Gewalt und Zwang basiert“ leiden. „Oft werden sie zu Unterhaltungszwecken bis zum letzten Atemzug ausgebeutet.“ Genau das wollte der Schlager-Star also nochmals deutlich machen, doch eine Followerin verstand dies anscheinend völlig falsch.

„Kerstin, mit solchen Bildern begeisterst du niemanden“, schrieb sie unter das Foto, woraufhin andere Fans Ott jedoch prompt zur Seite sprangen und die Userin aufklärten. „Kerstin will auch keinen begeistern, sondern aufmerksam machen“, antwortete eine Followerin beispielsweise auf den Kommentar. „Erst lesen, bevor man schreibt“, hieß es dort weiter.

Schlager-Star Kerstin Ott teilt ein Foto auf Inastgram - Fans sind völlig fassunglos

Viele der Instagram-Nutzerinnen waren schließlich derselben Meinung wie die tierliebende Schlager-Sängerin. „Schrecklich, die armen Tiere. Das muss man verbieten. Die Menschen sind schlimm. Mir blutet das Herz“, „Ich geh nie in den Zirkus, finde ist Tierquälerei“ und „Ich dachte das wäre schon Geschichte, aber solange da noch Publikum begeistert ist, wird es kein Ende geben, es liegt an uns und unseren INTERESSEN, nur WIR können es ändern!!!!“, liest man weiter in den Kommentaren. (jbr)

