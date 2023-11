Nur eine Person im Publikum: Darum freut sich Schlagerstar Kerstin Ott trotzdem

Ein Instagram-Clip zeigt, wie Schlagerstar Kerstin Ott vor leeren Rängen auftritt. Ihr einziger Zuschauer ist jedoch kein Unbekannter.

Heide – Normalerweise ist es Kerstin Ott (41) gewohnt, vor tausenden von Fans zu performen. Die Schlagersängerin schaffte 2016 mit ihrem Lied „Die immer lacht“ den Durchbruch. Seitdem spielt sie ausverkaufte Konzerte, tritt in allen großen Schlagershows auf und kann sich vor Interview-Anfragen kaum retten.

Kerstin Ott gibt Konzert für einen Zuhörer: Manager Holger Storm ist ihr „größter Fan“

Trotzdem sang die Musikerin nun vor einem leeren Publikum. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem nur eine einzige Person in den Zuschauerrängen sitzt, während die Chartstürmerin performt. Was steckt dahinter? Kerstin Otts „Hardcore-Fan“ ist niemand anderes als ihr Manager Holger Storm, der sie bei den Proben zu ihrer Tour anfeuerte.

„Er ist einfach der Beste!“, schrieb der Schlagerstar zu dem kurzen Clip. „Darf ich vorstellen: Mein Manager.“ Mit Lach-Smileys und einem Herzaugen-Emoji brachte Kerstin Ott zum Ausdruck, wie viel Spaß die Zusammenarbeit mit Storm macht. Außerdem fügte sie die Hashtags „Unikat“ und „bester Freund“ dazu. Das Video selbst betitelte sie mit den Worten „Wenn dein Manager dein größter Fan ist“.

So reagieren die Fans auf Kerstin Otts Konzert-Video

Inmitten all den kräftezehrenden Proben darf ein bisschen Spaß schließlich nicht fehlen. Am heutigen Donnerstag (16. November) beginnt Kerstin Ott ihre „Best Ott Tour“. Bis zum 9. März 2023 absolviert sie insgesamt 33 Aufritte in zahlreichen Städten.

Bei Kerstin Otts Fans sorgt der Videoclip derweil für große Begeisterung. „Holger ist einfach cool drauf! Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre! Viel Spaß euch allen noch“, kommentierte ein Follower. Ein weiterer schrieb: „Cooler Typ, so muss es sein.“ Die Vorfreude auf Kerstin Otts Tour ist unter ihren Fans gewaltig. „Ach ist das schön, freue mich schon auf das Konzert“, schwärmte eine Userin. Erst vergangene Woche ließ Kerstin Ott für eine Tierschutz-Kampagne die Hüllen fallen. Verwendete Quellen: Instagram/ kerstinott_official