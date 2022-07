„Gibt schlimmere Texte“: Kerstin Ott verteidigt Skandal-Schlager „Layla“

Kerstin Ott verteidigt den Skandal-Schlager „Layla“ © IMAGO / BOBO & Instagram: ikkehueftgold

„Layla“-Diskussion: Kerstin Ott verriet, was sie von dem Skandal-Schlager hält. Der Star ist der Ansicht, dass es schlimmere Texte gibt.

Schleswig-Holstein – Das sagt sie zur „Layla“-Diskussion: Kerstin Ott (40) sprach darüber, was sie über den Skandal-Schlager „Layla“ denkt. In dem neuen Ballermann-Hit von DJ Robin und Schürze, der sich seit zwei Wochen auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts befindet, geht es thematisch um eine Puffmutter mit dem Namen Layla. Es ist also kein Wunder, das der Song nicht nur Fans, sondern auch Gegner hat, die die Lyrics des Hits als zu sexistisch kritisieren.



Wenn es nach Meinung der „Regenbogenfarben“-Hitmacherin geht, sei der „Layla“-Text jedoch gar nicht so schlimm. In einem Interview mit „web.de“ verriet der Schlagerstar jetzt, was sie über die Diskussion zu dem Song denkt. Dabei erklärte die Künstlerin, dass es ihrer Meinung nach Songtexte geben würde, die einen viel schlimmeren Inhalt als „Layla“ hätten. Sie erzählte: „Man kann die Lieder mögen oder eben nicht. Ich denke, es gibt schlimmere Texte als diesen. Es gibt natürlich Songs, die verboten gehören. Dieser gehört für mich nicht dazu.“

Die Texte zu ihren Hits schreibt die Sängerin gemeinsam mit ihrem Produzenten Thorsten Brötzmann und mit dem Songwriter Lukas Hainer. In einem Gespräch mit „OKmag.de“ erklärte der Star zuvor, dass sie insbesondere die Songschreiberin Tracy Chapman (58) für deren Können bewundern würde. Die amerikanische Musikerin lege ihr Hauptaugenmerk nämlich auf ihre Songtexte und würde scheinbar ganz anders als es bei den Lyrics zu „Layla“ der Fall ist, besonders darauf achten, was für Inhalte sie schreibt. „Sie ist ein Mensch, der sehr auf ihre Texte achtet und guckt, was sie schreibt”, schwärmte Ott. Auch im ZDF-Fernsehgarten soll sich niemand an „Layla“ stören - dort soll der Song unzensiert gespielt werden.