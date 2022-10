Mehr Zeit für die Familie: Kerstin Ott plant 2023 deutlich weniger Auftritte

Schlagerstar Kerstin Ott kündigt an, es im kommenden Jahr langsamer angehen zu lassen. Die Sängerin will sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen. (Fotomontage) © Instagram/Kerstin Ott & IMAGO/Eibner

Schlagerstar Kerstin Ott kündigt an, es im kommenden Jahr langsamer angehen zu lassen. Die Sängerin will sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen.

Kerstin Ott (40) ändert ihre Prioritäten! Die Schlagersängerin legte in den letzten Jahren einen echten Wahnsinnsweg in ihrer Karriere hin. Seit 2016 hat sie insgesamt vier Alben veröffentlicht, die sich allesamt zu großen Erfolgen entwickelten. Die Schlagerbranche kann gar nicht genug von der „Die immer lacht“-Interpretin bekommen, die trotz allem herrlich am Boden geblieben ist. Nachdem sie jahrelang einen echten Tour-Marathon hinlegte und quasi Dauergast in TV-Shows war - wie zuletzt dem großen Schlagerjubiläum mit Florian Silbereisen (41) -, schaltet Kerstin nun aber einen Gang zurück.

2023 will die Musikerin deutlich weniger oft auf der Bühne stehen. Stattdessen will sie ihr privates Glück genießen. „Ich glaube, dass wir viele Jahre richtig abgeliefert haben. Die Familie genießen, ein bisschen rausgehen, in den Urlaub fahren, das ist genau das, was wir gerade anstreben und da freue ich mich tierisch drauf“, kündigt sie im Gespräch mit „Meine Schlagerwelt“ an. Seit vielen Jahren ist Kerstin mit ihrer Partnerin Karolina Köppen liiert, seit 2017 sind die beiden offiziell verheiratet. Köppen brachte zwei Mädchen aus einer vergangenen Beziehung mit in die Ehe, die die Schlagersängerin als ihre eigenen Kinder betrachtet.

Kerstin Ott kann Familienurlaub kaum abwarten

Zusammen mit ihrer Familie wohnt Kerstin Ott in einem Dorf in der Nähe von Heide. Dort genießen sie gemeinsam mit ihren Hunden das beschauliche Landleben. Schon jetzt freut sich die Künstlerin auf ihren Urlaub im nächsten Jahr. Dann will die Familie mit einem Camper auf Abenteuerreise gehen. „Ich mag das Herumreisen mit Karolina und den Kids und man sieht halt sehr viel und man ist in Freiheit, das ist schön“, schwärmt sie.

Während sich die Songwriterin die erste Hälfte des kommenden Jahres relativ freihält, sieht es ab Herbst 2023 wieder ganz anders aus: Dann geht Kerstin auf große „Best Ott“-Tournee, die sie bis zum 3. Dezember durch 31 Städte führt. Auftakt der Tournee ist am 16. November 2023 in Zwickau.