„Horror“: Kevin Yaniks Baby Lio fiel nachts aus dem Bett

Teilen

Kevin und Kathi zeigen stolz ihren Nachwuchs auf Instagram © Instagram/Kevin Yanik

Riesen-Schock für die „Are You The One?”-Stars Kevin Yanik und Kathi Wagener: Mitten in der Nacht fiel ihr kleiner Sohn plötzlich aus dem Bett.

Im August letzten Jahres wurden Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) zum ersten Mal Eltern. Das Paar, das sich 2020 bei der Dating-Sow „Are You The One?“ kennenlernte, durfte einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Der niedliche Leonardo, kurz Lio genannt, ist der ganze Stolz der TV-Stars, die sich liebevoll um ihren Schatz kümmern. Auf Instagram halten Kevin und Kathi ihre Follower regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem Familienalltag auf dem Laufenden.

In seiner Instagram-Story berichtete der Reality-Darsteller nun allerdings von einem schockierenden Vorfall: Ihr Sohn ist nachts aus dem Bett gefallen. „Nicht nur die Nacht war ein Horror, auch heute Morgen gab es den Riesenschreck! Lio ist uns aus dem Bett gefallen, wir können uns nicht erklären, wie das passiert ist“, enthüllte Kevin.

Lio hatte sich demnach nachts zwischen seine Eltern gekuschelt, weil er nicht schlafen konnte. Umso seltsamer findet es der besorgte Vater, dass der Kleine einfach so aus dem Bett fallen konnte. „Unser Boxspringbett ist ziemlich hoch und es gab einen Riesenknall“, beschrieb er das Geschehen. Kein Wunder, dass der Hobby-Musiker noch immer unter Schock steht.

Kathi Wagener: Auf den Schock erst mal ein Eis

Auch Kathi äußerte sich auf ihrem Instagram-Account zu dem Vorfall. „Wir liegen eigentlich links und rechts neben ihm und er ist trotzdem rausgefallen. Er ist aber derzeit auch sooo unruhig beim Schlafen!“, sagte sie. Außerdem sei Lio derzeit leicht erkältet. „Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht“, zeigte sich die Blondine ratlos. „Vielleicht sind es auch die Zähnchen, ich habe keine Ahnung.“

Um sich von dem Schock zu erholen, unternahm Kathi kurzerhand mit Lio einen Ausflug in die Eisdiele. Von dort teilte sie einen süßen Schnappschuss, auf dem der Kleine freudig in die Kamera strahlt.

Leider scheint sich die Influencerin mittlerweile bei ihrem Sohn angesteckt zu haben. „Ich bin leicht angeschlagen und habe ein bisschen Schnupfen und Halsschmerzen. Ich fühle mich auch nicht so fit, deshalb ruhe ich mich gerade ein bisschen aus“, erzählte sie den Usern. Bis zum Wochenende will sich Kathi aber wieder erholen.