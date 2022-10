Ganze Nacht ehrlich geredet: Kevin Yanik und Katharina Wagener sind getrennt

Das „Are You The One?“-Traumpaar Kevin Yanik und Katharina Wagener hat sich getrennt © Instagram

Das „Are You The One?“-Traumpaar Kevin Yanik und Katharina Wagener hat sich getrennt! Die traurigen Nachrichten teilten die Reality-TV-Stars auf Instagram mit.

Mit dieser Nachricht hätten die Fans nicht gerechnet! Auf Instagram verkünden Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) ihre Trennung. Dabei deutete zuletzt nichts auf ein Liebesaus hin. Noch Ende September posteten die „Are You The One?“-Stars ein gemeinsames Musikvideo zu Kevins Song „Miss California“. Außerdem sprachen sie zuletzt darüber, wie sie als Paar mit Kathis Essstörung umgehen.

Umso überraschender kommt nun das plötzliche Aus. Die traurige Nachricht eröffnete die Reality-TV-Bekanntheit den Fans in ihrer Instagram-Story. Dort schrieb sie: „Kevin und ich möchten heute gerne etwas los werden und ‚ehrlich‘ zu euch sein. Für euch ist es wahrscheinlich nicht nachzuvollziehen, aber es ist nicht immer alles so, wie es nach außen hin scheint.“

Mit den nächsten Worten ließ Kathi die Trennungs-Bombe platzen: „Wir hatten diese Nacht das wohl ehrlichste und offenste Gespräch, das wir je hatten. Wir haben gemerkt, dass es für uns als Paar keine Zukunft gibt.“ Böses Blut herrsche aber nicht zwischen den Eltern eines Sohnes. Die Blondine betonte, dass es keinen Rosenkrieg zwischen ihr und Yanik geben wird: „In einer Sache sind wir uns aber einig: Unser Sohn und wir als Eltern sind uns das Allerwichtigste und wir möchten kein Drama und keinen Streit!“

Kathi Wagener ganz ehrlich: „Unsere Beziehung war eher toxisch“

Doch woran ist die Romanze eigentlich gescheitert? In ihrem Statement deutet Kathi an, dass es tatsächlich schon länger bei dem Paar kriselte. „Wir haben in den letzten Wochen und sogar Monaten immer wieder versucht, unsere Beziehung aufrecht zu erhalten, uns gegenseitig zu loben, uns dem anderen anzupassen. aber mit der Situation ist keiner von uns wirklich glücklich gewesen und unsere Beziehung war eher toxisch“, gestand sie.

Ihre Beziehungsprobleme hätten die Influencer letztendlich nur mit einer Trennung lösen können. „Wir können dem ‚Druck‘ als Paar einfach nicht mehr standhalten und möchten in der Hinsicht auch ehrlich zu euch sein. Wir hatten immer wieder Höhen und Tiefen, aber nie eine Konstante“, fügte Kathi hinzu.

Yanik teilte das Statement seiner Ex-Partnerin auf Instagram und bat die Fans außerdem, „respektvoll“ mit der Entscheidung der Reality-TV-Stars umzugehen. Tatsächlich ist es nicht die erste Trennung des Paars: Bereits im Oktober 2021 legten Yanik und Kathi ihre Romanze für kurze Zeit auf Eis, rauften sich kurz darauf aber wieder zusammen.

