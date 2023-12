Diätgeheimnis gelüftet: So hat Andrea Berg zwölf Kilo abgenommen

Schlagerstar Andrea Berg hört nicht auf irgendwelche Diät-Ratgeber. Um ihre Traumfigur beizubehalten, hat sie einen eigenen Weg gefunden – und muss auf nichts verzichten.

Aspach – Andrea Berg (57) fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut. Die Schlagerkönigin trat am vergangenen Samstag (2. Dezember) beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ im Ersten mit Songs aus ihrem neuen Weihnachtsalbum auf. In der Show von Florian Silbereisen (42) glänzte die 57-Jährige mit ihrer Performance auf der Bühne und präsentierte sich topfit. Die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin wirkt zufrieden und sagt auch gegenüber der bild.de: „Ich fühle mich heute in meinem Körper viel wohler.“

Schlagerstar Andrea Berg wollte abnehmen und gesünder leben

Hinter ihrer Wunschfigur steckt eine Ernährungsumstellung, die Andrea Berg vor ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum im vergangenen Jahr angefangen hatte. Sie hatte sich damals als Ziel gesetzt, sportlich fitter zu werden und einige Kilo abzunehmen. Seitdem stehe sie regelmäßig auf dem Stepper. „Hinterher habe ich viel mehr Energie, viel mehr Luft. Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle und auch diese Kraftreserven habe, um über die Bühne zu rennen, fühlt sich das genial an!“, erzählt die Schlagersängerin im Bild-Interview.

Doch wie gelingt es Andrea Berg, dem berüchtigten Jo-Jo-Effekt die Stirn zu bieten? Indem sie sich keine Lebensmittel verbietet, sondern lieber weniger von allem isst. „Wenn ich Lust auf Pommes mit Mayo habe, dann esse ich Pommes mit Mayo. Ich muss auf gar nichts verzichten. Worauf ich Lust habe, das esse ich, aber immer nur in kleinen Mengen“, so die gebürtige Krefelderin.

Früher hungerte Schlagersängerin Andrea Berg vor einer Fernsehshow

Seit knapp zwei Jahren esse sie immer nur eine Handvoll von allem. „So halte ich mein Gewicht ganz ohne Stress“, erklärt der eigentliche Nasch-Fan. In der Weihnachtszeit esse sie gerne Lebkuchen oder Dominosteine, sie übertreibe es nur eben nicht. So könne sie alles essen, was ihr schmecke.

Hungern – von wegen! Andrea Berg setzt auf einen Diät-Trick, der ebenso vernünftig wie effektiv ist. © Future Image/Imago

Mit Heißhunger-Attacken muss Andrea Berg nicht kämpfen: Sie esse beispielsweise ein, zwei Stücke Pizza und sei danach „happy“ – ganz nach dem Motto „Von allem das Nötigste“. Kein Frust beim Abnehmen und gleichzeitig dem Körper sowie der Seele etwas Gutes tun. In der Vergangenheit habe sie allerdings vor einer Fernsehshow immer vier bis sechs Wochen lang nur Salat gegessen, gibt die Schwiegermutter von Vanessa Mai (31) zu. „Heute gehe ich auf die Waage und denke: Okay, let‘s go!“ – eine wesentlich gesündere Einstellung und Lebensweise.

