Jojo-Effekt und Faulheit: Pietro Lombardi wiegt wieder über 100 Kilo

Pietro Lombardi fühlt sich nicht wohl in seinem Körper. Aktuell wiegt er wieder über 100 Kilo. Ab kommender Woche möchte der Sänger etwas daran ändern.

Köln – Pietro Lombardi (30) hat genug – von seinem eigenen Körper. Wie viele seiner Fans wissen, hatte der Musiker immer wieder Phasen, in denen er viel Sport trieb und an seiner Figur arbeitete. Allerdings kämpfte er auch oft mit dem lästigen Jojo-Effekt. Deswegen schien ihm jetzt der Kragen geplatzt zu sein. „Ich wiege mittlerweile wieder über 100 Kilo“, stellte der Sänger bedrückt in seiner Instagram-Story fest und betonte zugleich: „Es reicht, ich habe keinen Bock mehr.“

Pietro Lombardi könne sich selbst nicht erklären, weshalb es bei ihm stets zu Gewichtszunahmen komme. Schließlich habe er keine Ausreden. Jeden Tag würde ihm Zeit zur Verfügung stehen, um Sport zu treiben. Auch seine Partnerin, Laura Maria (27), ernähre sich gesund und halte sich körperlich fit. „Mein Kopf ist einfach nur Banane“, ärgerte er sich über sich selbst.

„Jetzt ist Sommer und ich kann nicht mal wirklich ein T-Shirt anziehen, weil mein Bauch aussieht, als hätte ich am Tag 70 Liter Bier getrunken“, wetterte der zweifache Vater weiter. Doch gleichzeitig zeigte er sich auch mit frischer Motivation: „Es gibt jetzt keine Ausreden. Ich werde mir am Montag einen Plan machen und dann Gas geben.“

Gewusst? Pietro Lombardi hat deutsche Chart-Geschichte geschrieben Mit „Señorita“ landeten Deutschrapper Kay One (bürgerlich Kenneth Glöckler) und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi 2017 einen der Sommerhits des Jahres. Das schlug sich auch in den Verkaufszahlen nieder: Über eine Million Mal wurde die Single hierzulande verkauft und dementsprechend mit einer Diamant-Schallplatte ausgezeichnet – eine Errungenschaft, die nur den ganz großen Chartstürmern vergönnt ist, darunter Justin Bieber, Ava Max, Mark Forster oder Billie Eilish.

Pietro Lombardi gibt nicht auf: Am Montag soll ein neuer Lebensstil beginnen

Eine kleine Ausrede fand der DSDS-Star dennoch. „Eigentlich könnte ich jetzt schon anfangen. Aber am Wochenende ist viel los“, erklärte er seinen Entschluss. Ob es dann kommenden Montag wirklich mit Sport und gesunder Ernährung weitergeht, wird sich vermutlich in Lombardis Storys zeigen. Dort hält der 30-Jährige seine Fans regelmäßig auf dem neuesten Stand, was seinen Alltag angeht.

