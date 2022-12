3 Kilo mehr: Daniela Katzenberger zeigt nach Weihnachten ihr „Food-Baby“

An Weihnachten wird traditionell geschlemmt und ausgeruht. Auch Daniela Katzenberger hat über die Feiertage zugeschlagen – und zugelegt, wie sie jetzt auf Instagram erzählt.

Über die Weihnachtsfeiertage hat es sich Daniela Katzenberger (36) so richtig schmecken lassen. Das verrät die Blondine in ihrer aktuellen Instagram-Story und zeigt zum Beweis ihr Bäuchlein. „So, ihr Lieben. Ich muss euch mal ganz kurz was zeigen“, kündigt sie in ihrem Video geheimnisvoll an. Dann hebt sie ihr Shirt an, um eine kleine Plauze vorzuführen und lacht schallend. „Das war Weihnachten“, gluckst sie. „Mein After-Christmas-Food-Baby“.

Daniela Katzenberger hat die Feiertage sichtlich genossen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Daniela Katzenberger

Sie habe sich gerade gewogen und wiege drei Kilo mehr, erklärte sie ihren Followern. Trotzdem sei für sie Weihnachten eine schöne Zeit. Sie ist der Meinung: „Das ist es auch wert, dass man fett davon wird“. Das letzte Mal habe sie so einen großen Bauch gehabt, als sie im vierten oder fünften Monat mit ihrer Tochter Sophia (7) schwanger war. „Ich werd’ mich noch lange an Weihnachten zurückerinnern, herrlich“, lautete das Resümee der Reality-TV-Darstellerin.

„Bin geringfügig eskaliert“

Schon vor einigen Tagen hatte Daniela Katzenberger auf ihrem Instagram-Profil erzählt, dass sie den größten Teil der Weihnachtsfeiertage im Schwarzwald verbracht hat. Mit ihrer Familie hat sie es sich in einem 5-Sterne-Hotel in Bad Peterstal-Griesbach gutgehen lassen. Sie schwärmte von der gemütlichen Atmosphäre und einem tollen Wellnessbereich. Besonders aber schien ihr aber die Kulinarik zugesagt zu haben, denn sie schrieb: „Und das wichtigste: Richtig geiles Essen (Bin geringfügig eskaliert)“.