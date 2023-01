Brinkbäumer, Knop und Lippert: Kim Fisher bekommt drei neue Riverboat-Moderatoren

Die neue Riverboat-Boygroup

+ © IMAGO/Photopress Müller & IMAGO/Jan Huebner & IMAGO/Future Image „Riverboat“-Moderatorin Kim Fisher freut sich auf ihre neue „Boygroup“. Ab 20. Januar verstärken sie Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert abwechselnd in der Sendung. (Fotomontage) © IMAGO/Photopress Müller & IMAGO/Jan Huebner & IMAGO/Future Image

„Riverboat“-Moderatorin Kim Fisher freut sich auf ihre neue „Boygroup“. Ab 20. Januar verstärken sie Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert abwechselnd in der Sendung.

Leipzig – Im vergangenen Jahr kehrten sowohl Jörg Kachelmann (64) als auch Sebastian Fitzek (51) der beliebten MDR-Talkshow „Riverboat“ den Rücken und ließen Stamm-Moderatorin Kim Fisher (53) allein zurück. Die 53-Jährige führt bereits seit 2014 durch die Talkrunde und denkt nicht daran, das Handtuch zu werfen. Vor allem nicht, seit sie weiß, wen sie zukünftig zur Seite gestellt bekommt. „Was soll ich sagen – ich freu mich einfach wie Bolle auf meine neue Boygroup“, erklärt Fisher.

Nach dem Motto „jetzt mache ich das eben selbst“ wird zukünftig u. a. MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (55) das Zepter übernehmen. Der Journalist ist einer der drei neuen „Riverboat“-Gesichter an der Seite von Kim Fisher und wird schon am 20. Januar sein Moderator-Debüt geben. Bevor es zum MDR ging, war Brinkbäumer Reporter, Amerika-Korrespondent und Chefredakteur des „Spiegel“. Außerdem moderierte der 55-Jährige einen Podcast, schrieb Kolumnen, schrieb Bücher und drehte Filme. Nun freut er sich „auf lustige, tiefreichende, also hoffentlich intelligente Gespräche“ in der Talkrunde.

Vollblut-Journalist, Comedian und Conférencier bilden neben Kim Fisher die neue „Boygroup“

Nach seinem Debüt übergibt Brinkbäumer an den Comedian Matze Knop (48), der 2022 schon einen Testlauf hatte. Als Gastmoderator konnte der Comedian bereits die „Riverboat“-Luft schnuppern – und er spricht in den höchsten Tönen von der Show: „Ich finde, dass es eine der sympathischsten und empathischsten Sendungen im deutschen Fernsehen ist. Und eine mit Qualität und Herz“, so der Parodist, der sich nun auf die neue Aufgabe freut: „Es ist mir eine große Ehre, dass ich die Sendung Riverboat in Zukunft als einer der neuen Moderatoren Co-moderieren darf“.

Und damit noch nicht genug, denn es gibt noch einen dritten im Bunde: Wolfgang Lippert (70). Der Entertainer macht die Runde komplett und startet mit seiner Moderation schließlich im Februar. Die drei Herren werden sich fortan Woche um Woche abschlagen. Lippert, der bereits die MDR-Show „Damals war’s“ moderiert, kann es kaum erwarten und zeigt sich voller Tatendrang: „Ich bin Riverboat-Fan der ersten Stunde. Und war dort immer gern und freue mich auf die neue Rolle des Fragenden. Denn ich bin neugierig auf interessante Menschen, Geschichten und Lebensläufe“.