„Schluss mit dünn sein“: Kim Gloss will nicht mehr dünn sein

Kim Gloss will nicht mehr dünn sein © Instagram: kim_glossofficial

Kim Gloss hat kein Interesse daran, einen perfekten After-Baby-Body zu haben. Die Ex-DSDS-Kandidatin mache sich „überhaupt keinen Druck“ wegen ihres Gewichts.

Dünn ist out! Kim Gloss (30) hat eine klare Meinung, wenn es um das Thema Gewicht geht. Die Influencerin wurde im Juli 2022 zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Alexander Beliaikin durfte sie eine kleine Tochter namens Golda auf der Welt begrüßen. Aus ihrer vergangenen Beziehung mit Rocco Stark (36) hat Kim bereits die zehnjährige Amelia.

Seit ihre zweite Tochter auf der Welt ist, haben sich die Prioritäten der ehemaligen DSDS-Kandidatin komplett geändert. In ihrer Instagram-Story verrät sie, dass sie keinen Gedanken mehr daran verschwendet, an Gewicht zu verlieren. Der Sängerin ist es egal, wenn sie nicht den perfekten After-Baby-Body hat. „Ich habe noch so vier Kilo Babypfunde drauf. Ich mache mir aber auch überhaupt keinen Druck oder Stress“, betont sie.

Früher sei es Kim sehr wichtig gewesen, dünn zu sein. Das sehe mittlerweile ganz anders aus. „Es ist mir so was von egal geworden. Natürlich würde ich mich freuen, zum Sommer hin wieder etwas mehr in Form zu sein, aber so wie früher bin ich überhaupt nicht mehr drauf“, stellt sie klar.

Die Zweifach-Mama will sich einfach wohl in ihrem Körper fühlen – egal, was die Waage anzeigt. „Es ist Schluss mit dünn sein, ich möchte nicht mehr so dürr sein, ich will meine Kurven behalten. [...] Ich möchte Kurven und einfach sportlich und knackig sein“, erklärt sie.

Da sie zum Jo-Jo-Effekt neige, sei das Thema Gewicht früher sehr schwierig für sie gewesen. „Ich hatte so Angst davor, wieder ‚pummelig‘ zu werden, dass ich mir immer so einen Druck gemacht habe“, gesteht Kim. „Aber jetzt, selbstreflektierend, sage ich euch: Boah, bin ich auf jeden Fall älter, reifer, erwachsener geworden. Es ist mir sowas von egal geworden.“

Sport ist der Ex-Dschungelcamperin trotzdem sehr wichtig. „Nicht nur ums Aussehen geht’s da, sondern auch um die mentale Gesundheit. Das tut so gut für den Kopf, für die Seele, wenn man sportlich aktiv ist und sich fit fühlt“, fügt sie hinzu.