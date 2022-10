Fieber und Schüttelfrost: Milchstau machte Kim Gloss fertig

Kim Gloss wurde vor kurzem zum zweiten Mal Mutter. Durch einen zu engen BH erlitt die Influencerin zuletzt einen Milchstau. (Fotomontage) © Instagram/Kim Gloss & YouTube/Kim Gloss

Kim Gloss wurde vor kurzem zum zweiten Mal Mutter. Durch einen zu engen BH erlitt die Influencerin zuletzt einen Milchstau.

Berlin – Frisch gebackene Mütter haben es alles andere als leicht — das weiß auch It-Girl Kim Gloss (30). Die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin zieht die neunjährige Amelia mit ihrem Ex-Partner Rocco Stark (36) groß. Außerdem wurde Kim vor kurzem Mutter erneut Mutter einer Tochter. Die kleine Golda, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin (36) bekam, ist jetzt einige Monate alt und wird von der Influencerin noch immer gestillt. Zuletzt sorgte das bei Kim für gesundheitliche Probleme.

Wie Gloss ihren Fans und Followern in den sozialen Netzwerken mitteilte, habe sie vor kurzem einen sogenannten Milchstau erlitten. Dabei sammelt sich die Muttermilch in der Brust, was eine Entzündung zur Folge hat. Ein Milchstau kann einige Tage andauern und äußerst schmerzhaft sein. Auch Kim steckte die Mami-Erkrankung nicht so einfach weg, wie sie in ihren Instagram-Storys verriet.

Kim Goss litt aufgrund eines Milchstaus an Fieber und Schüttelfrost

„Ich habe einfach einen Milchstau und eine Brustentzündung bekommen. Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, grippeartige Symptome“, schrieb Kim Gloss in einer Instagram-Story am Sonntagmorgen. Der Grund für die Entzündung: Kim trug einen zu engen BH, weshalb ihre Brust gequetscht wurde. Die Krankheitssymptome seien sogar so schlimm gewesen, dass sie nachts kein Auge zu machen konnte, berichtet die Netzberühmtheit weiter: „Es war wirklich richtig, richtig schlimm!“

Doch glücklicherweise dauerte das Leiden für den Reality-Star nicht so lange an. Schon nach kurzer Zeit konnte Kim wieder ihren Alltag bestreiten und ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Dazu zählt übrigens auch der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio, um ihren After-Baby-Body so richtig in Form zu bringen.