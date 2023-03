Mit nur 10 Jahren: Kim Gloss’ Tochter schminkt sich schon

Kim Gloss hat ihrer zehnjährigen Tochter Amelia erlaubt, sich ihre eigene Schminke zu kaufen. Im Netz sorgt das für Kritik.

Berlin – Kim Gloss (30) ist zweifelsfrei eine absolute Expertin in Sachen Beauty. Dass sie bereits mehrfach den Gang zum Schönheitschirurgen antrat, ist längst kein Geheimnis mehr und in den sozialen Netzwerken präsentiert sich die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin stets top gestylt und perfekt geschminkt. Ihre Tochter Amelia (10), die Kim gemeinsam mit ihrem Ex Rocco Stark (36) großzieht, scheint ebenso interessiert an Beauty-Produkten zu sein wie ihre Mutter. Zuletzt ließ die ehemalige Dschungelcamperin die kleine Amelia sogar eigene Make-up-Produkte in einer Parfümerie einkaufen. Ob das die richtige Entscheidung war?

Stolz präsentiert Amelia Stark die Ausbeute in einer Instagram-Story ihrer Mutter. Rouge, Puder, Pinsel und Lipgloss wurden übrigens nicht von Kim bezahlt. Stattdessen plünderte die Schülerin ihr eigenes Sparschwein, um mit dem darin gefundenen Taschengeld in Begleitung der Sängerin shoppen zu gehen. In den dazugehörigen Clips beweist Amelia außerdem, dass sie in Sachen Make-up keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt ist.

Kim Gloss polarisiert das Netz mit ihren Instagram-Storys über Amelias Schminke

„Creme-Rouge – lieb ich am meisten“, plaudert Amelia Stark in einer Instagram-Story auf Kim Gloss’ offiziellem Account aus dem Nähkästchen. Offensichtlich hat sich die Zehnjährige also schon länger in der Make-up-Schublade ihrer Mutter bedient. Sogar Wimperntusche und Bronzer durfte sich der Promi-Nachwuchs in der Parfümerie zulegen. Und auch was ihre Kleidung angeht, wünscht sich Amelia scheinbar ein Umstyling. „Ich wollte mal erwachsener aussehen“, verriet sie in Bezug auf ein Top, das mit seinen seitlichen Cut-Outs wohl eher für Erwachsene gedacht sein sollte.

Im Netz sind wie zu erwarten nicht alle User begeistert von Kim Gloss’ Entscheidung, ihrer Tochter eigenes Make-up zu erlauben. Viele Instagram-Nutzer finden es viel zu früh, einer Zehnjährigen Produkte für Erwachsene zu kaufen. Kim selbst scheint ihrer Tochter, deren Wunsch allerdings nicht verbieten zu wollen und kommentierte die Storys ganz einfach mit den Worten: „Leute, es ist so weit.“