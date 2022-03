Kim Gloss wegen Wunschkaiserschnitt angefeindet: „Ich verstehe das nicht in der heutigen Zeit“

Kim Gloss spricht auf Instagram Klartext (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Kim Gloss

Sie verteidigt ihren Wunschkaiserschnitt: Kim Gloss wehrte sich gegen Kritiken, die ihre Entscheidung anfeindeten. Der Star hat ihr erstes Baby auf dem Wege zur Welt gebracht.

Berlin – Sängerin Kim Gloss (29) wurde 2010 durch ihre Teilnahme an dem Talentwettbewerb „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Die in Hamburg geborene Prominente erwartet aktuell ihr zweites Baby und verkündete vor kurzem, dass sie sich in Bezug auf die Geburt ihres Nachwuchses für einen Wunschkaiserschnitt und gegen eine spontane Geburt entschieden hätte. Dieser Entschluss scheint jedoch nicht bei allen gut angekommen zu sein – auf die Schönheit hagelten jetzt zahlreiche Kritiken ein, die die Entscheidung der werdenden Mama verurteilen.



Die Kritiken ließ die Künstlerin nicht auf sich sitzen und sie brachte ihre Wut über die fiesen Kommentare in einer ihrer Instagram-Stories zum Ausdruck. Sie erzählte: „Ich krieg echt Nachrichten, wo ich verurteilt werde, wieso ich so was mache.“ Die Mutter einer Tochter sprach zudem von ihrem Unverständnis dafür, wie man eine werdende Mama in der heutigen Zeit für diese Entscheidung kritisieren könne. Ein Wunschkaiserschnitt oder eine spontane Geburt seien schließlich jedem selbst überlassen. „Ich verstehe das nicht in der heutigen Zeit. Es ist doch jedem selbst überlassen“, erklärte sie ratlos.

Kim Gloss verteidigt Wunschkaiserschnitt gegen Kritiken

Die Influencerin teilte ihren Followern trotzdem den Grund für ihre Entscheidung mit und betonte dabei, dass sie mit einem Kaiserschnitt schon bei der Geburt ihrer Tochter gute Erfahrungen gemacht habe. „Ich habe mich für einen Kaiserschnitt entschieden, weil ich auch bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt hatte und gute Erfahrungen gemacht habe“, plauderte die Mama in spe aus. Zudem fühle sie sich bei einem Kaiserschnitt einfach sicherer, obwohl ihr bewusst sei, dass bei jeder Geburt etwas schieflaufen kann.