Kim Gloss zeigt ihren After-Baby-Body im Bikini

Kim Gloss trägt nach der Schwangerschaft denselben Bikini, wie währenddessen. © Instagram/Kim Gloss

Kim Gloss ist vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Schon wenige Monate nach der Geburt ist die Influencerin wieder in Topform.

Berlin – Kim Gloss (30) hat es geschafft! Die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin brachte vor einigen Monaten ihr zweites Kind zur Welt. Mit ihrem Ex Rocco Stark (36) zieht sie bereits die Tochter Amelia (9) groß, jetzt wurde das Patchwork-Glück für die Influencerin und ihren Ehemann Alexander Beliaikin (36) mit der kleinen Golda (3 Monate) perfekt. Die kleine Familie befindet sich derzeit im Urlaub und Kim nutzte die Gunst der Stunde, um ihren After-Baby-Body auf Instagram zu präsentieren. Und der kann sich zweifelsfrei sehen lassen!

Obwohl Kim Gloss in früheren Social-Media-Postings betonte, sich mit dem Abnehmen nach der Schwangerschaft keinen Druck machen zu wollen, hat sie in nur wenigen Wochen ziemlich viele Pfunde verloren. Ganze 17 Kilo leichter ist die Fashionista laut eigener Aussage schon jetzt — Tendenz steigend. Ihren Followern zeigte sich Kim jetzt in dem Bikini, mit dem sie bereits als Hochschwangere in den sozialen Netzwerken posierte.

Bei Kim Gloss purzeln die Pfunde nach der Geburt ihrer Tochter Golda

„Könnt ihr euch noch an den Bikini erinnern?“ fragt Kim Gloss die Netzgemeinde zu einem Foto, das sie in einem orangenen Zweiteiler zeigt. Ein weiterer Schnappschuss klärt auf, woher das Badeoutfit ihren Followern bekannt sein dürfte. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter Golda posierte Kim schon einmal in dem knappen Bikini. Sowohl damals als auch heute macht das Model darin gleichermaßen eine gute Figur.

Kurz nach dem Ende der Schwangerschaft hatte Kim Gloss in ihren Instagram-Beiträgen klargestellt, dass sie keinesfalls sofort wieder mit ihrem üblichen Workout-Programm beginnen werde. Damals erklärte die Social-Media-Beauty, dass ihr neugeborenes Baby selbstverständlich absolute Priorität habe und sie sich erst einmal keine Sorgen um ihre Schwangerschaftspfunde machen werde. Stattdessen wolle sie die ersten Wochen mit ihrer Kleinen in vollen Zügen genießen. Letztendlich scheint das Abnehmen für Kim allerdings kein Problem gewesen zu sein — immerhin hat sie ihren Beach-Body schon nach drei Monaten wieder erlangt.