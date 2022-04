Mutiges Foto: Kim Gloss ist auch ungeschminkt wunderschön

Auch ohne Schminke wunderschön: Kim Gloss postete ein Video, in dem sie sich ungewohnt ungeschminkt zeigt. Die Sängerin strahlt in einem cremefarbenen Nude-Look.

Berlin – Auch ohne Make-up wunderschön! Ex-„DSDS“-Teilnehmerin Kim Gloss (29) hat aktuell mit starkem Schwangerschaftsschnupfen zu kämpfen und nahm das als Anlass, auch einmal auf Schminke und perfektes Styling zu verzichten. Die Mama in spe sprach in ihrer Instagram Story darüber, dass sie wegen des extremen Schnupfens derzeit kaum schlafen könne und dadurch etwas müde aussehe.



In dem Videoclip, in dem die Prominente ohne Foundation, Wimperntusche, Lippenstift, Smokey Eye und Rouge zu sehen ist, ist sie zunächst kaum zu erkennen. Die Ehefrau von Alexander Beliaikin erzählte dabei etwas angeschlagen, dass ihre Nase nachts „einfach dicht“ sei und sie deshalb kaum ein Auge zudrücken könne. Sie fügte müde hinzu, dass sie sich erstmal eine zweite Tasse Kaffee machen würde und dann früh ins Bett gehen würde. Der natürliche Look der Schönheit in dem Clip ist jedoch eher eine Ausnahme, da sie dafür bekannt ist, mit ihren Make-up-Looks zu experimentieren und auch ab und zu den Beauty-Doc an ihr Gesicht zu lassen. Der ungeschminkte Look der Influencerin, die ihre eigene Make-up-Marke hat, steht ihr jedoch sehr gut!

Kim Gloss zeigt ihre natürliche Schönheit!

Die zukünftige Zweifach-Mutter steht jedoch zu ihrem extravaganten Look und möchte auch in der Schwangerschaft stylisch und attraktiv aussehen. Zu dem Thema hatte sie zuvor in ihrer Instagram Story verkündet: „Ich möchte sexy aussehen, auch schwanger möchte ich sexy aussehen.“ Die Schwangere wehrte sich damit gegen diejenigen, die sie im Netz wegen ihres Stylings auch während der Schwangerschaft kritisierten. „Warum sollte ich mich weniger schminken? Ich bin Kim Gloss und bleibe Kim Gloss, auch wenn ich schwanger bin“, verriet sie selbstbewusst. Wenn es jedoch um die Meinung der Fans des Stars geht, so finden sie ihr Idol mit und auch ohne Make-up einfach nur wunderschön!