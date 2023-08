Anna-Maria Ferchichi gibt zu: Ohne Bushido hätte sie „kein einziges weiteres Kind bekommen“

Großfamilie

Achtfach-Mama Anna-Maria Ferchichi war jahrelang alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Bis sie Bushido traf, hatte sie an weitere Kinder überhaupt nicht mehr gedacht.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) haben gemeinsam sieben Kinder – eine Großfamilie, von der die Mutter niemals geträumt hätte. Aus ihrer Beziehung mit dem Tänzer Pravit Anantapongse hat sie ihren Sohn Montry (21) und dabei war es lange geblieben, bis sie den Rapper kennen und lieben lernte. Gemeinsam haben sie inzwischen die Tochter Aaliyah (11), die Zwillinge Laila und Djibrail (9), Sohn Issa (7) und im November 2021 kamen die Drillinge Leonora (1), Naima (1) und Amaya (1) zur Welt. Jetzt verriet die achtfache Mutter, dass ihr Leben und auch ihre Familie ohne Bushido sicherlich ganz anders ausgesehen hätten.

Anna-Maria Ferchichi: Kein weiteres Kind ohne Bushido

Anna-Maria Ferchichi und Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt, gaben sich 2012 das Ja-Wort. Die Schwester von Sarah Connor (43) beantwortete in ihrer Instagram-Story einige Fan-Fragen und ein Follower wollte wissen: „Hättest du ohne Anis 8 Kinder bekommen?“

Daraufhin antwortete die Influencerin: „Ich kann zu 100 % sagen: Nein, ich hätte ohne ihn kein einziges weiteres Kind bekommen. Es war immer Montry und ich. Es kam mir in 8 Jahren nicht mal der Gedanke, ein weiteres Kind zu bekommen.“ Dass das rückblickend betrachtet ziemlich erstaunlich ist, weiß die Mutter von acht Kindern aber auch: „Klingt völlig verrückt, ist aber so…“ Sie fügte außerdem hinzu: „Heute hat Montry acht Geschwister (sein Papa hat auch noch einen kleinen Sohn). Er liebt jeden einzelnen sehr. Ich sage es euch, euer Leben kann eine ganz schön seltsame Wende nehmen.“

Familienplanung bei den Ferchichis nach acht Kindern abgeschlossen?

Ob mehr Kinder in Planung sind, verrät Anna-Maria aktuell nicht. Erst vor wenigen Wochen erlitt sei eine Fehlgeburt, mit der sie allerdings gerechnet hatte, weil der Wert des Schwangerschafts-Hormons HCG bei ihr nicht gut war. Danach erklärte Rapper Bushido über seine Gefühlslage: „Wir sind auch wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was passiert. Aber wir sind zufrieden mit allem, was kommt.“

+ Anna-Maria Ferchichi ist inzwischen Achtfach-Mama. Vor ihrem Treffen mit Rapper Bushido hätte sie damit nicht gerechnet. © Instagram / anna_maria_ferchichi & Instagram / anna_maria_ferchichi

Auch bei Anna-Maria Ferchichis Nichte Summer wurde zuletzt vermutet, dass sie womöglich ein Baby erwarten könnte. Inzwischen hat Sarah Connors 17-jährige Tochter die Schwangerschaftsgerüchte aufgeklärt. Verwendete Quellen: Instagram

Rubriklistenbild: © Instagram / anna_maria_ferchichi & Instagram / anna_maria_ferchichi