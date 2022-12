„Kinder adoptieren“: Claudia Obert will mit 37 Jahre jüngerem Lover Familie gründen

Von: Jonas Erbas

Hat Claudia Obert (61) mit ihrem Max (24) den Mann fürs Leben gefunden? Es scheint so: Inzwischen spricht die Trash-Ikone nämlich schon von Hochzeits- und Adoptionsplänen.

Ibiza/Hamburg – Claudia Obert (61) genießt das Leben in vollen Zügen: Die Modeunternehmerin, die dank diverser Trash-TV-Auftritte („Promis unter Palmen“, „Kampf der Realitystars“) in Fankreisen unlängst Kultstatus erlangt hat, zeigte sich in den vergangenen Monaten frisch verliebt und überglücklich mit ihrem Freund Max Suhr (24). An der Seite des jungen Mannes möchte die Luxuslady 2023 den nächsten Schritt gehen.

Claudia Obert will Jung-Partner Max Suhl heiraten – Trash-Diva möchte „ein paar Kinder adoptieren“

Bis zuletzt wurde Claudia Obert noch als Kandidatin fürs Dschungelcamp gehandelt, doch statt sich in den australischen Busch zu begeben, könnte die 61-Jährige im kommenden Jahr in den Hafen der Ehe einlaufen. Das Weihnachtsfest verbrachte die Beitreiberin zweier Mode-Boutiquen im Kreise der Familie ihres neuen Partners, dem 24-jährigen Max Suhr, wie bild.de berichtet. Die Luxuslady lernte nicht die Liebsten ihres 37 Jahre jüngeren Freundes kennen, sondern scheint bereits jetzt feste Vorsätze für 2023 gefasst zu haben.

„Ich will unbedingt noch heiraten und ein paar Kinder adoptieren“, so Obert gegenüber t-online.de, nachdem sie und Max Suhr zuvor bereits bei bild.de mit entsprechenden Aussagen die Gerüchteküche ordentlich angeheizt hatten. „Die Hochzeit haben wir fest eingeplant. Es gibt auch schon einen Ring, da darf Claudia aber noch nix drüber wissen“, ließ der 24-Jährige die Öffentlichkeit wissen.

Vom Trash-TV in die Politik? Claudia Obert mischt die CDU auf: Seit November 2021 ist Claudia Obert (erneut) Mitglied der CDU; überzeugt wurde die Unternehmerin damals von Maxim Loboda, dem Landesgeschäftsführer der Jungen Union Hamburg. Bei Instagram tat die Luxuslady im Folgejahr dann ihren politischen Standpunkt kund: „Kein links oder rechts, sondern klarer, objektiver Verstand – das fehlt in der Politik“, so Obert im Juli 2022. Ihre Vision: „Meine Ideen für ein modernes, sicheres und unbürokratisches Hamburg trage ich in die Hamburger CDU. Die CDU ist die einzige Kraft, der ich vertraue und zutraue, diese Stadt wirkungsvoll zu verbessern.“

Max möchte Claudia Oberts Adoptionswünschen nachkommen – Flitterwochen-Ziel steht schon fest

Was die Themen Ehe- und Familienplanung angeht, scheinen Claudia Obert und ihr Max einig zu sein, wie der 24-Jährige weiter erklärte: „Wir träumen von einer Hochzeit in Norddeutschland und Flitterwochen auf den Malediven. Auch die Adoption eines Kindes mit Claudia ist ein Lebenstraum von mir.“ Bei Claudia Obert, die im Sommer noch offen gezeigt hatte, nicht an einer monogamen Beziehung interessiert zu sein, dürfte in den vergangenen Wochen demnach zumindest ein kleiner Sinneswandel eingesetzt haben.

Nach dem Weihnachtsabend mit Max ging es für die 61-Jährige im Anschluss direkt auf die Party-Insel Ibiza – man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. In Sachen Liebe tut sich zum Jahresende auch bei andere Promis einiges: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (30) zeigte sich jüngst mit ihrem neuen Freund. Verwendete Quellen: t-online.de, bild.de