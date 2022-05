„Werde immer der beste Papa sein“: Julian Claßen widmet Kindern nach Trennung von Bibi emotionale Zeilen

Von: Sarah Wolzen

Julian Claßen widmet seinen beiden Kindern bei Instagram eine emotionale Liebeserklärung © Instagram: julienco_

Die Trennung des Youtuber-Paares BibisBeautyPalace und Julienco sorgte in den letzten Tagen für viele Schlagzeilen. Nachdem er zuletzt das Liebes-Aus von seiner Ehefrau Bibi bestätigt hatte, meldet sich Julian Claßen nun erneut zu Wort. Mit einer emotionalen Botschaft an die gemeinsamen Kinder.

Köln - Bei einer Trennung der Eltern leiden die Kinder oft am meisten. Das will Julian Claßen (29) vermeiden. Nach der offiziellen Bestätigung, dass die Ehe zwischen ihm und seiner Ehefrau Bibi (29) am Ende ist, meldet sich der Social-Media-Star nun mit einer emotionalen Botschaft an seine beiden Kinder.

Bibi und Julian Claßen sorgen mit ihrer Trennung für Aufruhr

Mehr als zehn Jahre waren sie zusammen, 2018 folgte die Hochzeit. Die beiden gemeinsamen Kinder Lio und Emily machten ihre Familie perfekt. Vor wenigen Tagen schockierten BibisBeautyPalace und Julienco ihre Fans dann mit der Bestätigung ihrer Trennung.

Bei Instagram gibt der zweifache Vater seinen Kids nun ein besonderes Versprechen. „Als ihr geboren wurdet, habe ich euch in den Arm genommen und euch versprochen, dass ich immer der beste Papa für euch sein werde, jederzeit und überall“, wendet sich Julian an Lio und Emily.

Julian Claßen widmet seinen Kindern emotionale Botschaft

„Ich werde immer hinter meinen Worten stehen .. ich liebe euch mehr als alles andere auf dieser Welt. Bis zum Mond und wieder zurück“, so der 29-Jährige, der sein Statement mit einem Gruß zum Vatertag beendet.

Zuletzt hatte Julian Claßen sich bei Instagram über mangelnde Privatsphäre beschwert. Paparazzi lauerten dem Youtube-Star vor seiner Wohnung auf. Verwendete Quellen: julienco_