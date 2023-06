Filmisches Denkmal für die Kult-Bar Roy

Von: Maria Zsolnay

Die Roy-Wirte Günther Grauer (li.) und Roy Dubowy © Heinz Weissfuss

Premiere beim Münchner Filmfest: Der Streifen „Roy - Das Ende einer Legende“ feierte am Montagabend Premiere in den Museums Lichtspielen mit jeder Menge Prominenz, für die das Kult-Lokal ein Wohnzimmer war.

Im Roy war es nie eng, es war intim. Es war auch nicht kitschig, sondern kultig. Für das Lokal mit den cremefarbenen Markisen um die Ecke vom Sendlinger Tor Kino galten andere Kriterien, immer schon. Unter dem Himmel voller Glitzerkugeln, Kürbissen, Luftschlangen und Wiesnbrezn (je nach Jahreszeit, Anfassen verboten!), trank und tanzte, flirtete und philosophierte München und seine Gäste. Über 60 Jahre lang.



Das Roy war ein Nachtlokal im besten Sinne. Wer Hunger hatte nach dem Theater und Konzert (die Künstler genauso wie die Gäste), bekam seine Gulaschsuppe, der Champagnerkeller war immer gut bestückt und wenn man Glück hatte griff Udo Jürgens schon mal zum Mikrofon. Das Zauberduo Siegfried und Roy hatten ihren Stammplatz auf dem roten Sofa, Chris de Burgh lernte im Roy sogar seine Frau kennen, Magier David Copperfield führte hier seine Eroberung Claudia Schiffer aus. Später sackten Monika Gruber, Thomas Gottschalk und Otti Fischer nach ihren Auftritten am liebsten bei Roy ab.



Schlagernächte mit Günther Grauer

Aus, Schluss, vorbei. Seit Ende 2020 ist das Roy Geschichte, die Mietverträge liefen aus, das Haus wird aktuell kernsaniert. Jetzt heißt es nur noch: weißt Du noch...?, wenn man daran vorbeigeht.



Günther Grauer mit Stammgästen vor dem legendären Nachtlokal Roy am Sendlinger Tor Platz © Sigi Jantz

Nur noch in Erinnerungen schwelgen können auch die beiden Wirte vom Roy – Roy Dubowy (74) dessen Mama die Bar einst gründete, und ­Günther Grauer (57), Präsident der Narrhalla Faschingsgesellschaft. Mit ihm zogen die legendären Schlagernächte ins Roy ein.



Was sie alles erlebt haben, mit wem und wie sehr sie ihr Lokal vermissen – das alles hat jetzt Regisseur Franz Meiller in einem wunderbar einfühlsamen Kinofilm eingefangen. Roy – Eine Legende geht zu Ende heißt der Streifen, der am Montagabend im Museum Lichtspiele Premiere feierte.



Die Prominenz feiert ganz privat - wie Peter Ustinov und Chris de Burgh

Dort, in den schweren, blauen Samtsesseln, traf tz-Kolumnistin Maria Zsolnay die beiden Wirte Roy und Günther, um sich mit ihnen zum ersten Mal den Film anzusehen.

„Wehmut überkommt mich“, sagt Roy und wischt sich die Tränen aus den Augen. Das Lokal mit seinen Gästen war sein Leben. „Ich bin sogar Taufpate von Chris de Burghs Tochter.“ Der Sänger war Stammgast, kam auch, wenn er keinen Auftritt in München hatte. „Es war einfach die Atmosphäre, die Stimmung, alles passte zusammen. Und vorallem: Es gab keine Handys, mit denen man Fotos machen konnte. Die Prominenz war hier wirklich privat, nichts ging nach außen. Ich habe natürlich eine ganze Menge gewusst. Aber das war für mich nie das Thema. Ich wollte nie unter die Gürtellinie gehen“, sagt Roy heute. Und das tut er auch heute nicht. „Na ja, ich kann vielleicht sagen, dass David Copperfield und Claudia kein echtes Liebespaar waren.“ Wer mit wem auf der roten Couch kuschelte, nein, das bleibt allein in Roys Erinnerung. Damit die nicht alle verblassen, hat er einen Teil der Dekoration retten können. „Es wurde ja acht Mal im Jahr neu dekoriert“, so Roy. Das meiste davon lagert in seinem Haus am Gardasee, wohin sich Dubowy zurückgezogen hat.



Im November 2020 musste das Roy für immer schließen

In den letzten 15 Jahren war es Günther Grauer, der das Roy weiterführte und prägte. Gerne hätte er noch weitergemacht. „Doch die Langzeitverträge sind ausgelaufen. Alles musste raus.“



Ein findiger Kollege hat sich den Namen geschnappt und macht unter Roy im rustikalen Hackerhaus weiter. Grauer singt dort ab und an – doch es ist nicht mehr das Roy wie früher.



Der Film läuft ab 22. Juni im Kino. Maria Zsolnay