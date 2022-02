„Kitchen Impossible“-Schock: Tim Mälzer baut kuriosen Unfall – TV-Koch blutend im Wald

Tim Mälzer muss in der neuen „Kitchen Impossible“ Folge nicht nur Federn, sondern gleich Blut lassen. © Georg Wendt/dpa

Ein Mälzer steht im Walde und jammert rum. Vox-Koch Tim Mälzer schlitzt sich das Ohr auf. Er wittert einen dramatischen Hinterhalt gegen sich.

Hamburg – Tim Mälzer muss bei „Kitchen Impossible“ öfter Federn lassen – und manchmal eben auch Blut. Der Vox-Koch baut in der zweiten Folge der siebten Staffel einen dramatischen Unfall, den er selbst als beinahe tödlich betrachtet. Kontrahent Björn Swanson kann nur lachen.

Was es mit Tim Mälzers blutigem Abenteuer im Wald auf sich hat, verrät 24hamburg.de hier.

Der TV-Koch tritt in der zweiten Folge der siebten Staffel „Kitchen Impossible“ gegen den deutsch-amerikanischen Koch Björn Swanson an, der Mälzer vor eine besondere Herausforderung stellt. Mit einem Waldfahrzeug muss der Vox-Star durch süddeutsches Dickicht fahren. Dabei baut der Wahlhamburger natürlich prompt einen Unfall.

Zu nah an einen Baum geraten fährt Tim Mälzer die Glastür des Gefährts kaputt und in dem Splitterregen wird auch sein Ohr getroffen, das daraufhin „mindestens zweieinhalb Stunden“ geblutet haben soll. Der Drama-Koch beschreibt die Verletzung als „schlimmer als eine Durchschusswunde an der Schulter“. Swanson kann darüber aber nur lachen und komplimentiert die vielen fünfjährigen Mädchen, die bereits in jungen Jahren Ohrlöcher haben.

Wer am Ende der bessere Koch war und ob sich Tim Mälzer von seiner dramatischen Wunde erholt hat, sehen „Kitchen Impossible"-Fans am Sonntag, 6. Februar, auf Vox.