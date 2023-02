Wegen Dom-Pérignon-Party mit Shania Geiss: Beziehung von Jung-Milliardär ist zerstört

Von: Matthias Kernstock

Der Rich-Kids-Streit zwischen Shania Geiss (18) und Rothschild-Erbe Sascha Stammer (23) geht weiter: Gegenüber der Ippen-Zentralredaktion-Unterhaltung verriet der Milliardär, dass er nun Ärger mit seiner Freundin habe.

Heilbronn - Was muss passieren, dass sich die gesamte Familie Geiss (Robert, Carmen, Davina und Shania) öffentlich bei RTL zu einem angeblichen Flirt ihrer jüngsten Tochter äußert? Entweder sehr viel oder sehr wenig. Die Ippen-Zentralredaktion-Unterhaltung erklärt die Rich-Kids-Geschichte des Jahres.

Ausgangspunkt für den Streit zwischen Sascha Stammer und Shania Geiss ist ein versehentlich veröffentlichter Chatverlauf zwischen den beiden. Der Heilbronner und Shania Geiss hatten sich zuvor per Instagram gezofft. Über den Inhalt der Auseinandersetzung wurde per Anwalt nun Stillschweigen vereinbart. Sascha Stammer wundert sich aber über die schnelle Eskalation seitens der Geissens.

Anwälte müssen Flirt-Gerüchte um Shania Geiss klären: Stammer vermutet PR-Aktion

„Ich denke, ihr (Shania Geiss, Anm. d. Red.) müsste der Inhalt der Chats genauso unangenehm sein wie mir, daher kann ich nicht verstehen, warum sie das tut“, erklärt der Unternehmer nun in einem Interview mit der Ippen-Zentralredaktion-Unterhaltung. Für Stammer sieht es nach einer PR-Aktion der Geissens aus, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Nachdem der Rich-Kids-Beef zwischen Shania Geiss und Milliardär Sascha Stammer öffentlich wurde, hat der Rothschild-Erbe nun Stess mit seiner Freundin Vanja Rasova. © Instagram Shania Geiss / Sascha Stammer / Vanja Rasova (Fotomontage)

Stammer, der seinen Lebensmittelpunkt in Heilbronn hat und zwischen Frankreich, der Schweiz, Österreich und Deutschland pendelt, erinnert sich an den besagten Abend mit Shania Geiss in Kitzbühel: „Es war ein Treffen wie jedes andere eben auch. Man verabredete sich und hat sich dann getroffen“, so Milliardär Stammer. „Nach einigen St-Tropez-Strudeln (Ein Mix aus Dom Pérignon, Belvedere und Pfirsich-Eistee) kam man gut ins Gespräch, wir feierten eben und taten Dinge, die man dabei eben tut.“

Sascha Stemmer würde gerne die Chatverläufe mit Shania Geiss veröffentlichen

Um zu beweisen, dass er die Wahrheit sagt, würde Sascha Stemmer gerne die Chatverläufe mit Shania Geiss veröffentlichen. Dazu wartet er aber auf ihre Einverständniserklärung. Wahrscheinlich vergebens. Der Rich-Kids-Streit scheint fürs Erste erledigt.

„Eine Gerichtsverhandlung hat es nicht gegeben. Die Veröffentlichung meiner Klarstellung aus der Unterlassungsklage war lediglich ein Entgegenkommen von mir und meinen Anwälten, um das ganze still und zügig vom Tisch zu räumen“, so Stammer.

Wegen Dom-Pérignon-Party mit Shania Geiss: Freundin von Rothschild-Milliardär kocht vor Wut

Auch wenn sich die Anwälte einigen konnten, hat der Rich-Kids-Streit für Stammer ein böses Nachspiel: Nun bröckelt die Beziehung des 23-Jährigen mit seiner Freundin Vanja Rasova. Das Model hat bei Instagram 328.000 Follower, ist dort mit Vanessa Mariposa vernetzt, mit der sie auch befreundet ist.

Rasova trainiert öfters in Köln im Fitnessstudio. 2020 wurde sie durch öffentliche Beleidigungen von Oliver Pocher bekannt. Das Einzelkind wuchs bei ihrer Mutter in Stuttgart und Berlin auf. Vanja Rasova ist ausgebildete Schauspielerin.

Wegen des angeblichen Flirts zwischen Sascha Stammer und Shania Geiss ist die Beziehung des Rothschild-Erben zerstört. „Das macht mir unfassbar stark zu schaffen. Das ist das einzige, was mich an der ganzen Story am meisten bedrückt. Mal abgesehen davon, dass falsche Aussagen über mich in der Presse verbreitet wurden“, so Stammer.

So reich ist Rothschild-Erbe Sascha Stammer Laut einem Bericht von „Forbes“ wurde Stammer 2022 auf einen Schlag reicher als Donald Trump. Demnach betrug das Vermögen des Unternehmers durch eine Erbschaft 23,4 Milliarden Euro. An das Erbe sollen laut forbespeople.com auch Grundstücke der Kirche und Finanzunternehmen hängen.

Die Geissens um Robert und Carmen reisen in ihrer RTLZWEI-Show derzeit durch die Slowakei. Für Shania und Davina geht es bei dem Familienausflug aber etwas ungemütlich zu. „Dummes Kind“ und „Bauerntrampel“: So respektlos sprechen Robert und Carmen Geiss mit ihren Kindern. Verwendete Quellen: Interview mit Sascha Stammer, rtl.de