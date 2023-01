Im Dirndl mit Overknees: Melissa Naschenweng begeistert bei Weißwurstparty in Kitzbühel

Melissa Naschenweng zeigt sich in Kitzbühel im lila Dirndl mit passenden Stiefeln. Die Fans sind begeistert von dem Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Kitzbühel – Die Schlager-Sängerin Melissa Naschenweng (32) postete nun ein Foto von sich auf Instagram, auf dem sie sich in einem besonders schicken Outfit zeigt. Die 32-Jährige ist auf dem Bild im berühmten Stanlwirt in Kitzbühel zu sehen. Sie trägt ein beiges Dirndl mit einer dunklen, lila Schürze. Außerdem trägt sie darunter eine weiße, spitzenbesetze Bluse. Ein besonderes Highlight ihres lila Looks sind die farblich passenden Overknee-Stiefel mit Absätzen.

Die blonden Haare trägt Melissa Naschenweng leicht gewellt und offen. Zu dem Outfit kombiniert sie lila lackierte Fingernägel und schlichte Ohrringe. Das Foto kommt sehr gut an, denn auf dem Bild betont die Sängerin deutlich ihre schlanke Figur. Sie trägt ein breites Lachen im Gesicht und präsentiert stolz ihr Dirndl. Hinter ihr ist die hölzerne, rustikale Einrichtung des Restaurants zu erkennen. Unter das Foto schreibt Melissa Naschenweng: „A Dirndl passt imma, oder?“ Dem können die Fans nur zustimmen.

Die Fans von Melissa Naschenweng sind begeistert von dem Outfit

Die Follower der 32-Jährigen lieben das Dirndl und die besonders die Stiefel. Jemand kommentiert: „Das Dirndl ist der Wahnsinn!“ und ein anderer Fan schreibt: „Wow so hübsch und wunderschön“. Weitere Follower meinen in den Kommentaren: „Du siehst fantastisch aus! oder auch „Ein klasse Dirndl.“ Das lila Outfit der 32-Jährigen scheint also richtig gut anzukommen.