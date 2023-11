Klamauk statt Krone: Prinz Harry gibt Stand-up Comedy-Debüt

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry zeigt ungeahnte Talente, als er sich als Stand-up-Comedian für den guten Zweck versucht. In New York begeisterte der Zweitgeborene des britischen Monarchen mit königlichem Humor.

New York – Während alle Welt sich fragt, ob Prinz Harry (39) zum 75. Geburtstag seines Vaters König Charles III. überhaupt eingeladen wurde, oder ob der die Einladung tatsächlich ausgeschlagen hat, wendet sich der Herzog von Sussex der leichten Unterhaltung zu. Im Big Apple nahm er virtuell an der Benefiz-Veranstaltung „Stand Up for Heroes“ im New Yorker Lincoln Center teil und zeigte, dass Humor ihm in die Wiege gelegt wurde.*

Guten Humor bewies Prinz Harry bei seinem Debüt als Stand-up-Comedian beim „Stand Up for Heroes“ Benefiz-Festival (Fotomontage). © Evan Agostini/dpa & R. Schmiegelt/Imago

In seinem Garten in Montecito hatte der Ex-Royal seine vier Militär-Orden an seinen schwarzen Anzug geheftet, und begann seine Rede souverän mit Selbstironie: „Aufgrund der erschreckend geringen Repräsentation von Rothaarigen im letzten Jahr und aus Respekt vor meiner vom Aussterben bedrohten Art, bin ich hier und melde mich zu Dienst“, scherzte er und fuhr sarkastisch fort: „Als jemand, der nie hinterfragt wird, musste ich mich nicht einmal groß vorbereiten.“ *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA