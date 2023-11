Klamauk statt Krone: Prinz Harry zeigt sich als selbstironischer Comedian

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry zeigt verborgene Talente, als er sich als Stand-up-Comedian für den guten Zweck versucht. In New York begeisterte der Sohn des britischen Monarchen mit königlichem Humor.

New York – Während alle Welt sich fragt, ob Prinz Harry (39) zum 75. Geburtstag seines Vaters König Charles III. überhaupt eingeladen wurde oder ob er die Einladung tatsächlich ausgeschlagen hat, wendet sich der Herzog von Sussex der leichten Unterhaltung zu: Im Big Apple nahm er virtuell an der Benefiz-Veranstaltung „Stand Up for Heroes“ im New Yorker Lincoln Center teil und zeigte, dass Humor ihm in die Wiege gelegt wurde.

Prinz Harry: „Als jemand, der nie hinterfragt wird, musste ich mich nicht einmal groß vorbereiten.“

In seinem Garten in Montecito hatte der Ex-Royal seine vier Militär-Orden an seinen schwarzen Anzug geheftet und begann seine Rede souverän mit Selbstironie: „Aufgrund der erschreckend geringen Repräsentation von Rothaarigen im letzten Jahr und aus Respekt vor meiner vom Aussterben bedrohten Art, bin ich hier und melde mich zu Dienst“, scherzte er und fuhr sarkastisch fort: „Als jemand, der nie hinterfragt wird, musste ich mich nicht einmal groß vorbereiten.“

Lustig ging‘s weiter: Er arbeite in Wahrheit schon länger an seinem Comedy-Debüt und er erhalte positives Feedback, berichtete der Zweifachvater. „Und nein, das sind keine Leute, die mir nur sagen, was ich hören möchte, das sind Leute wie mein Finanzmanager, mein Anwalt und natürlich mein Reiki-Heiler.“

Prinz Harrys hat eigene Kriegserfahrung gesammelt Der Herzog von Sussex diente selbst zehn Jahre lang beim Militär und hatte auch zwei Einsätze in Afghanistan. Er diente erstmals 2007 und 2008 in der Provinz Helmand, doch seine Reise wurde abgebrochen, nachdem publik geworden war, dass er sich im Kriegsgebiet befand. 2012 kehrte er für einen erneuten Einsatz zurück.

Ergreifende Worte des Prinzen von Sussex muntern die Veteranengemeinschaft auf

Er kann auch beides: Die leisen Töne und humorvollen Klamauk. Das bewies Prinz Harry bei seinem Debüt als Stand-up-Comedian beim „Stand Up for Heroes“ Benefiz-Festival (Fotomontage). © Avalon.red/Imago

Dann kam er zum ernsten Teil, in dem er erklärte, wie „besonders“ die Militärgemeinschaft sei und richtete seine Worte auch direkt an die Militärangehörigen: : „Ich grüße jeden einzelnen von euch, meine Brüder, meine Schwestern, meine Freunde, mit Respekt, Verständnis und Bewunderung. Bitte denkt daran, wenn ihr euch bei all dem verloren und allein fühlt, vergesst nicht, die Kraft der Zielstrebigkeit und die Wahrung der wichtigen Werte, die ihr gut kennt. Das gibt einem immer die Klarheit und Gesellschaft, die man braucht.“

Bei der Veranstaltung in der David Geffen Hall im Lincoln Center waren zahlreiche Prominente, wie Tom Hanks (67) und seine Frau Rita Wilson (67), Tracy Morgan (54) und Bruce Springsteen (74), zugegen. Die Bob Woodruff Foundation wurde 2006 von Bob Woodruff (62) und seiner Frau Lee Woodruff (63) gegründet, nachdem Bob bei der Berichterstattung über den Krieg im Irak für ABC News durch eine Bombe am Straßenrand verletzt worden war.

Prinz William weilt derweil in Singapur, um seinen „Earth Shot Prize“ zu verleihen. Eigentlich kann König Charles stolz auf seine Kinder sein, wären da nicht diverse Punkte, die von Prinz Harry öffentlich bemängelt wurden. Verwendete Quellen: people.com, Instagram