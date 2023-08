Patricia Blanco bekommt Rat von ihrer Freundin, wie es mit neuem Freund klappen soll

Patricia Blanco trennte sich erst vor Kurzem öffentlichkeitswirksam von ihrem langjährigen Partner Andreas Ellermann. Jetzt sucht sie den nächsten Mann an ihrer Seite.

Hamburg – Patricia Blanco (52) scheint nicht gerne alleine zu sein. Erst vor wenigen Monaten gab die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (86) die Trennung von ihrem langjährigen Partner Andreas Ellermann (58) bekannt. Dem Liebesaus folgte ein öffentlicher Rosenkrieg, während dem der Multimillionär und die Reality-Bekanntheit sich gegenseitig teils skurrile Vorwürfe machten. Seit Kurzem scheinen die beiden Streithähne das Kriegsbeil jedoch endlich begraben zu haben. Und wie Patricia in einer aktuellen Instagram-Story erklärt, ist sie bereits auf der Suche nach dem nächsten Mann für romantische Stunden.

Patricia Blanco lässt sich in Sachen Liebe von ihrer guten Freundin beraten

In einem Video, das Patricia Blanco am Mittwoch (23. August) auf ihrem Instagram-Account postete, verrät die Influencerin, dass sie soeben ein geheimes TV-Projekt mit ihrer guten Freundin Nicole fertiggestellt habe. Zum Abschluss der Dreharbeiten will Patricia dann unbedingt noch einen Dating-Ratschlag von ihrer BFF erhalten. „Was soll ich jetzt machen?“ will sie im Clip von Nicole wissen. Die antwortet ohne zu zögern: „Also ich kann dir wirklich nur sagen, es gibt die App ‚Raya‘, für die Prominenten, Reichen und Berühmten. Die ist optimal für dich und da, würde ich sagen, solltest du dich mal anmelden.“

Ob Patricia Blanco mithilfe der Promi-App „Raya“ wirklich den Richtigen findet?

Offenbar ist Patricia Blanco von Nicoles Idee ziemlich überzeugt. Sie erklärt bestimmt: „So, das verfolgt ihr jetzt auch noch. Wir werden dieses ‚Raya‘-Ding mal angehen. Denn ich brauche ja auch mal einen guten Mann in meinem Leben, oder?“

Patricia Blanco ist auf der Suche nach einem neuen Partner an ihrer Seite. Nach der Trennung von Multimillionär Andreas Ellermann möchte sie ihr Glück mittels einer Promi-Dating-App namens „Raya“ versuchen. © Screenshots: Instagram/ patriciablancoofficial

Ob die 52-Jährige überhaupt die Chance bekommen wird, mit der Promi-Dating-App nach ihrem Traummann zu suchen, ist allerdings fraglich. TV-Kollegin Cathy Hummels (35) nutzt die App nach anfänglicher Skepsis erneut und verriet, dass ein „paar Hotties dabei“ sind. Verwendete Quellen: Instagram/ patriciablancoofficial