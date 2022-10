„Nur ein Emoji“: Sohn von Peter Maffay stellt Heiratsgerüchte klar

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Ein kleiner Ring-Emoji und schon brodelt die Gerüchteküche. Nachdem Yaris Maffay vor wenigen Tagen ein verdächtiges Foto mit Freundin Melissa in seinen Instagram-Storys gepostet hat, stand die Frage im Raum ob er heimlich geheiratet hat. Nun äußert der Sohn von Peter Maffay sich zu den Hochzeitsgerüchten.

Update 29. Oktober 2022, 11.39 Uhr: Yaris Maffay nimmt in seiner neusten Instagram-Story Stellung zu den Hochzeitsgerüchten. Anscheinend ist der kleine Ring neben dem Namen seiner Freundin auch einigen Fans aufgefallen und der Musiker wurde mit Fragen bombardiert. „Viele von euch haben mich gefragt, wegen des Fotos, das ich vorher gepostet hatte, weil da unten ein kleiner Ring ist, ob meine Freundin und ich heiraten oder ob wir ein Kind bekommen“, beginnt der Sohn von Peter Maffay seine Videobotschaft.

Um alle ungeklärten Fragen zu beantworten und den Spekulationen ein Ende zu setzen, stellt er nun klar: Nein, er ist nicht verheiratet. „Es ist einfach nur eine liebevolle Geste. Es war einfach nur ein Emoji. Es ist nichts dabei“, so Yaris Maffay.

Erstmeldung vom 28. Oktober 2022: Tutzing – Der Sohn von Schlager-Legende Peter Maffay hat vor wenigen Wochen seine Beziehung zur 22 Jahre älteren Melissa öffentlich gemacht. Ist Yaris Maffay mit seinen jungen 18 Jahren nun schon ein verheirateter Mann? Ein kleines Detail in seiner neuen Instagram lässt die Gerüchteküche brodeln.

Pärchenfoto am See macht es offiziell: Peter Maffays 18-jähriger Sohn liebt 40-jährige Mutter

Vor wenigen Wochen machte der 18-jährige Sohn von Peter Maffay, einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, seine Beziehung offiziell und stellte seine Angebetete bei Instagram vor. Peruanerin Melissa ist 40 Jahre alt und damit ganze 22 Jahre älter als Yaris. „Dieser Moment, wenn du realisierst, dass SIE die Eine ist“, schrieb Yaris damals unter das erste gemeinsame Foto der beiden.

Seitdem postet der 18-Jährige immer wieder süße Liebesbeweise in seine Instagram-Storys. Auf dem neusten Pärchen-Foto ist ein verdächtiges Detail zu erkennen. Haben die beiden nun tatsächlich geheiratet?

Hoher Altersunterschied bei Paaren in Deutschland selten Der Altersunterschied von 22 Jahren scheint die beiden nicht sonderlich zu stören, auch wenn es bei uns noch nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Tatsächlich beträgt der durchschnittliche Altersunterschied zwischen Paaren laut Statistischen Bundesamtes circa vier Jahre. Dabei ist in 73 Prozent der Fälle der Mann älter, bei nur 17 Prozent ist es die Frau.

Verdächtiges Foto: Hat Peter Maffays Sohn seine 22 Jahre ältere Freundin geheiratet?

Arm in Arm lächeln Yaris Maffay und seine Freundin Melissa in die Kamera. Sie legt ihr Gesicht an seine Brust, er hält sie zärtlich fest. Im Hintergrund ist „Kaleidoskop“ von Johannes Oerding zu hören.

Einfaches Pärchenfoto oder Hochzeitsankündigung? Yaris Maffay und seine Freundin Melissa posieren Arm in Arm für ein Instagram-Foto. © Instagram/Yaris Maffay

Yaris hat den Instagram-Account von Melissa verlinkt, dahinter ein Herz- und ein Ring-Emoji. Haben die beiden also heimlich geheiratet? Die Auswahl des Emojis spricht dafür und das Bild sieht schon ein bisschen aus, wie eine Hochzeitsankündigung. Bis jetzt hat sich Yaris aber noch nicht weiter dazu geäußert, seine Fans würden sich aber bestimmt für den 18-Jährigen freuen.

Der König von Mallorca dankt ab - Die Karriere von Jürgen Drews in Bildern Fotostrecke ansehen

Auch bei Papa Peter Maffay ist einiges los. Der Musiker ist derzeit einer der Coaches von „The Voice of Germany“. In der Sendung wurde Peter Maffay von einer ehemaligen Wegbegleiterin überrascht: Mit Franziska sang er vor 33 Jahren ein Duett. Die beiden fallen sich in der TV-Sendung in die Arme. Verwendete Quellen: Instagram/yaris_m100