Playboy erteilt Iris Klein klare Absage: Yvonne Woelke tritt nach

Von: Elena Rothammer

Iris Klein fühlt sich nach ihrer Rundum-Erneuerung pudelwohl in ihrer Haut und wünscht sich ein Playboy-Shooting. Der Chefredakteur scheint von dieser Idee wenig zu halten – ein gefundenes Fressen für Erzfeindin Yvonne Woelke.

Mallorca – Nach dem Trennungsdrama mit ihrem Ex Peter (56) hat Iris Klein (56) ihr Leben umgekrempelt. Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) schuftet nicht nur im Gym, sondern unterzog sich unter anderem einer Brust-OP und ließ sich die Lippen aufspritzen. Ihren neuen Körper würde sie am liebsten direkt im Playboy präsentieren. Doch weder der Chef des Lifestyle-Magazins noch die angebliche Affäre ihres Ex, Yvonne Woelke (41), glauben an eine Umsetzung.

Chefredakteur Florian Boitin meldet sich zu Iris Kleins Playboy-Plänen

Désirée Nick teilte bereits gegen Iris Klein aus und meinte, dass diese zu wenig „Stil und Eleganz“ für den Playboy habe. La Nick selbst hatte es zuletzt immerhin auf das Cover geschafft. Auf den Erfolg des Hefts ist Playboy-Chef Florian Boitin (56) stolz. Eine Zusammenarbeit mit Iris Klein hingegen steht aber offenbar nicht auf dem Plan.

Nachdem Boitin gegenüber bild.de zunächst noch höflich angemerkt hatte, sich über so viel Interesse von öffentlichen Personen an Playboy-Shootings zu freuen, erteilte er Iris Klein dann aber doch eine klare Absage. „Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass wir zu keinem Zeitpunkt über eine Zusammenarbeit nachgedacht haben“, lauteten seine deutlichen Worte, die Iris‘ Traum wohl zerplatzen lassen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Yvonne Woelke tritt nach: „Iris ist größenwahnsinnig geworden“

Für Erzfeindin Yvonne Woelke ist das ein gefundenes Fressen. „Iris ist größenwahnsinnig geworden! Ich habe nur gelacht, als ich von ihrer Idee gelesen habe“, äußerte sie sich gegenüber bild.de zu Iris Kleins Playboy-Plänen und teilte weiter aus: „Nach ihrer Modenschau in New York hat sie sich wohl gedacht, dass sie das schaffen könnte. Aber da musste sie sich ja nicht nackt zeigen, da konnte sie was kaschieren.“

Woelke glaubt sogar, dass Iris sich von ihr hat inspirieren lassen. „Denn immer, wenn ich ein aufregendes Foto von mir bei Instagram poste, schreiben unheimlich viele Fans darunter, ich solle in den ‚Playboy’. Das hat sie bestimmt gelesen und aufgeschnappt“, mutmaßte die Blondine.

© IMAGO / nicepix.world & IMAGO / Gartner

Doch nicht nur Iris Kleins Körper hat sich in den vergangenen Monaten verändert, sondern auch ihre Tochter hat ihren Kilos den Kampf angesagt. Daniela Katzenberger hat zehn Kilo abgenommen und zeigte einen Vorher-Nacher-Vergleich. Verwendete Quellen: bild.de