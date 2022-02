„Klarer Fall von Selbstüberschätzung“: Michelle sieht sich als „Let‘s Dance“-Favoritin - Fans fassungslos

Teilen

In den kommenden Wochen dürfen sich RTL-Zuschauer wieder jeden Freitag auf „Let‘s Dance“ freuen. In diesem Jahr ist auch Schlagerstar Michelle dabei - die Musikerin hält große Stücke auf sich und verärgert damit die Fangemeinde der Tanzshow.

Köln - Am 18. Februar startete die beliebte RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ in eine neue Runde und die 16. Staffel (hier alle News auf der Themenseite). In der großen Kennenlernshow der TV-Produktion konnten die prominenten Tänzer die Jury erstmals von ihrem Können überzeugen. Während sich dementsprechend bereits jetzt einige „Dancing Star“-Anwärter herauskristallisieren, sieht sich vor allem eine als heiße Favoritin: Schlagerstar Michelle (50). Fans sind davon wenig begeistert, wie tz.de berichtet.

Michelle deutsche Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 Ehepartner Josef Shitawey (verh. 2007–2010), Albert Oberloher (verh. 1995–1999) Kinder Marie Reim, Céline Oberloher, Mia-Carolin Shitawey

Das sind die diesjährigen „Let‘s Dance“-Kandidaten

Wie in jedem Jahr, hat es RTL auch für die 16. Staffel „Let‘s Dance“ wieder geschafft, 14 Prominente für „Let‘s Dance“ zu gewinnen. Unter anderem mit dabei sind DSDS-Star Mike Singer, Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach, Schauspieler Hardy Krüger jr., Moderatorin Amira Pocher und Model Cheyenne Ochsenknecht.

Wer sich auf dem RTL-Tanzparkett außerdem beweisen möchte, ist Michelle. Die dreifache Mutter ist spätestens seit der Veröffentlichung ihres Albums „Anders ist gut“ jedem Schlager-Fan ein Begriff und möchte bei „Let‘s Dance“ über ihre Grenzen gehen.

Schlagersängerin Michelle ist in der diesjährigen „Let‘s Dance“-Staffel dabei - und hält große Stücke auf sich © RTL

Schlagerstar Michelle über „Let‘s Dance“-Teilnahme

Und, dass sie große Stücke auf sich hält, ließ Michelle Zuschauer und Fans direkt in der „Let‘s Dance“-Kennenlernshow wissen. „Ich mach mir ein kleines bisschen Druck, weil ich irgendwie so als Favoritin gehandelt werde“, so die Schlagersängerin in ihrem Einspieler.

Nicht nur Moderator Daniel Hartwich war in der Sendung von Michelles Aussage irritiert. Er fragte sie nach ihrem Tanz, von wem sie denn als Favoritin gehandelt werde. Michelle erklärte sich daraufhin und meinte, dass viele schließlich davon ausgehen würden, sie kenne sich wegen ihrer Bühnenerfahrung auch mit Choreografien aus.

Michelle sieht sich als „Let‘s Dance“-Favoritin - Fans stinksauer

„Let‘s Dance“-Zuschauer scheinen von der Aussage sowie Attitüde Michelles eher weniger begeistert zu sein. „Wer zum Geier handelt sie als Favoritin?“, schreibt eine Instagram-Nutzerin unter einem Post von RTL zu Michelle und deren Tanzpartner Christian Polanc. „Klarer Fall von Selbstüberschätzung“, findet eine andere.

„Also mit ihren Aussagen sammelt sie heute nicht viel Sympathiepunkte“, sind sich Fans einig. Viele hoffen, dass Profi Christian Polanc die 50-Jährige innerhalb der gemeinsamen Tanzstunden „von ihrem hohen Ross“ runterholen wird. Denn ob Michelle ihrer selbstauferlegten Favoritenrolle gerecht werden wird, bleibt abzuwarten.

Fans sehen Schlagerstar Michelle eher weniger als „Let‘s Dance“-Favoritin (Fotomontage) © Instagram Screenshots

„Hör auf!“ - Jürgen Drews lehnt „Let‘s Dance“-Anfrage eiskalt ab

Im Gegensatz zu Michelle, Mike Singer, Hardy Krpger jr. und Co. hat Schlagersänger Jürgen Drews eher weniger Lust auf eine Teilnahme bei „Let‘s Dance“. Der Musiker lehnte eine RTL-Anfrage eiskalt ab.