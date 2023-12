Trennung von Pietro Lombardi? Laura Maria Rypa spricht Klartext

Drucken Teilen

Wie steht es um die Beziehung von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi? Die Influencerin geht nun selbst auf die Gerüchte ein.

Köln – Sind Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte, Laura Maria Rypa (27), noch ein Paar? Die Influencerin räumt nun mit den Gerüchten auf, die in den vergangenen Tagen durch die Medienlandschaft geisterten.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Sind sie noch zusammen?

Rypa meldet sich auf Instagram in einer Story zu Wort und beantwortet die Frage eines Fans, ob sie nun Single oder vergeben sei. Unmissverständlich stellt sie klar: „Waren nie getrennt.“ Dazu postet Rypa ein gemeinsames Bild mit Lombardi und ein Herz-Emoji. „Es gibt Dinge, die nicht immer gleich mit unserer Beziehung zu tun haben“, führt sie fort.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Rypa ihrem Verlobten und dessen Ex-Frau Sarah Engels (31) entfolgt war. „Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle“, hatte sie in einer Story geschrieben. Und: „Ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln.“ Sie müsse niemandem folgen, „der Unruhe stiftet“, erklärte sie später. Die Influencerin wolle „das alles nicht an die große Glocke hängen“, und ging nicht darauf ein, ob sie damit womöglich ihren Partner oder dessen Ex-Frau meinte.

Laura Maria Rypa reagiert „echt und aus dem Moment“

Auf eine weitere Frage, ob sie es bereue, „vorschnell Sachen zu posten und damit Spekulationen zu verursachen“, erklärt Rypa jetzt: „Manchmal handelt man schneller als man sollte.“ Auch die erfahrene Influencerin sei „einfach ein Mensch und kein PR-Monster“.

Alles aus zwischen Pietro Lombardi und seiner Laura Maria Rypa? Von wegen! © Horst Galuschka/Imago

Sie lerne ihre Storys nicht auswendig und habe deshalb auch in diesem Fall so reagiert, schreibt sie weiter – „echt und aus dem Moment heraus statt durchgeplant“. Zu ihrer Meinung stehe sie jedoch trotzdem. Viele Dinge hätten sich bei ihr „gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen“.

„Verarscht“? Influencerin entschuldigt sich

In der Vergangenheit habe sie sich nie zu Vorfällen geäußert und werde auch künftig „die Dinge einfach für mich behalten“, erklärt Rypa, die nun auch nicht den Grund für all die aufgekommenen Spekulationen erklärt. Bei ihren Followerinnen und Followern entschuldigt sich die Influencerin jedoch: „Ich wollte keine Unruhen verursachen und deswegen entschuldige ich mich auch bei denen, die sich ‚verarscht‘ gefühlt haben.“ Bei einem anderen (Ex-)Paar läuft es dahingegen gar nicht rosig: Am Wochenende sorgten Amira (31) und Oliver Pocher (45) bei einer Spendengala für unangenehme Szenen. Verwendete Quellen: Instagram/Laura Maria Rypa