Kleid von Prinzessin Diana in New York versteigert

Das vom Auktionshaus Sotheby's zur Verfügung gestellte Foto zeigt ein Kleid der 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Prinzessin Diana. © ---/Sotheby's/dpa

Gleich vier Personen leisteten sich ein Wettbieten um ein Kleid von Lady Di. Wer es letztendlich erstanden hat? Das teilte das Auktionshaus Sotheby's zunächst nicht mit.

New York - Ein Kleid der 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Prinzessin Diana ist in New York für rund 600.000 Dollar (etwa 550.000 Euro) versteigert worden. Vier Bieter hätten sich fast fünf Minuten lang einen Wettbewerb um die ärmellose, bodenlange, lilafarbene Robe des britischen Designers Victor Edelstein geliefert, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Diana habe das Kleid unter anderem für ein Fotoshooting der Zeitschrift „Vanity Fair“ kurz vor ihrem Tod getragen. Wer es nun ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit. dpa