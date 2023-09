„Aufgeplatzte Weihnachtskugel“: Iris Klein meckert über ihr Fashion-Week-Outfit

Von: Melanie Habeck

Im September feierte Iris Klein im Rahmen der New Yorker Fashion Week ihr Laufsteg-Debüt. An ihrem Styling hatte die TV-Bekanntheit jedoch allerhand auszusetzen.

Köln – Lange hatte Iris Klein (56) auf diesen Moment hingefiebert, Mitte September wurde ihr Traum dann endlich wahr. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) lief bei der New Yorker Fashion Week. Die Designerin Pia Bolte gab der Wahl-Mallorquinerin die Chance, sich auf dem Laufsteg zu probieren. In einem Interview sprach Iris nun ganz offen über ihr Model-Abenteuer – und fand kritische Worte für ihren Runway-Look.

Unzufrieden mit dem Fashion-Week-Styling? Iris Klein findet vielsagenden Vergleich

In den vergangenen Tagen hagelte es nicht nur Lob für die Model-Versuche der TV-Bekanntheit: Yvonne Woelke (41) lästerte im Netz ungeniert über das Laufstegdebüt von Iris Klein. Ausgerechnet Iris selbst fand nun ebenfalls kritische Worte für ihren Fashion-Week-Auftritt. Die 56-Jährige wurde von der Sat.1-Show „Volles Haus“ in New York begleitet. Dabei fing das Kamerateam auch den Moment ein, in dem sich die Reality-Bekanntheit erstmals in ihrem Runway-Outfit begutachtet: „Ich sehe aus wie eine aufgeplatzte Weihnachtskugel“, platzte es bei dem Anblick aus Iris heraus.

Doch bei dieser kritischen Bemerkung sollte es nicht bleiben: „Ich konnte nicht meine eigenen Schuhe anziehen. Dann habe ich vier oder fünf anprobiert, bis mir welche gepasst haben und das waren die höchsten“, erinnerte sich die Wahl-Mallorquinerin wenige Tage später im TV-Studio von „Volles Haus“ an die bangen Minuten vor der Fashionshow. Sie hätte daher riesige Angst gehabt, mitten auf dem Laufsteg zu stürzen. Designerin Pia Bolte konnte diese Sorge offenbar nicht nachempfinden. „Alle Models sind schon fertig. Die Klein kommt her und macht Drama“, kommentierte sie die Situation in New York.

In Topform nach New York: Iris Klein hat ordentlich abgenommen

Um für ihren großen Moment in New York in Bestform zu sein, hat sich Iris Klein vorab mächtig ins Zeug gelegt. Dank ihrer regelmäßigen Work-outs im Fitnessstudio sind bei der ehemaligen Dschungelcamperin munter die Pfunde gepurzelt. Stolze 16 Kilo hat die 56-Jährige in den vergangenen Monaten verloren.

Iris Klein lief kürzlich im Rahmen der Fashion Week über den Laufsteg. Für ihren Model-Look fand sie allerdings ziemlich kritische Worte. © Instagram/iris_klein_mama_ & Instagram/iris_klein_mama_

In der Vergangenheit hat sich die Model-Newcomerin bereits in mehreren Jobs versucht: So hat Iris Klein zehn Jahre in einem Bordell gearbeitet. Verwendete Quellen: Sat.1/Volles Haus