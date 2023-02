Guter Fake: Die Luxus-Outfits von Iris Klein sind gar keine echten Louis-Vuitton-Klamotten

Von: Matthias Kernstock

Bei Instagram präsentierte sich Iris Klein (55) zuletzt mehrmals in Klamotten der Luxusmarke Louis Vuitton. Entweder die Ex von Peter Klein leistet sich gerne teure Kleidung, oder die Teile sind fake. Ein genauer Blick auf ihre Outfits gibt Hinweise.

Mallorca - Iris Klein ist eine Kämpferin. Nach der Dschungelcamp-Affäre ihres Mannes Peter mit Schauspielerin Yvonne Woelke hat sich die Mallorquinerin für das Leben und gegen den Liebeskummer entschieden.

Der Dauer-Beef zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke geht trotzdem in die nächste Runde. Nachdem sie lange auf nonverbale Kommunikation gesetzt hatte, teilt Yvonne Woelke nun heftig gegen Iris aus und nimmt Peter in Schutz: „Wie kann man nur so dreist lügen?“

Am Tag zuvor hatte Yvonne Woelke noch angekündigt, bald mehr schmutzige Details über Iris Klein auszupacken. Hier ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen. Den 458.000 Followern von Iris Klein bei Instagram ist aufgefallen, dass sich die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser zuletzt häufig mit Louis-Vuitton-Klamotten gezeigt hat.

Nimmt man die vermeintlichen Luxus-Outfits unter die Lupe, wird schnell klar: Hier handelt es sich trotz verblüffender Ähnlichkeit um einen guten Fake. Iris selbst verriet am Mittwoch in ihrer Instagramstory, dass es sich nicht um Louis Vuitton handelt. „Ihr feiert schon wieder alle meinen Pullover“ erzählt die Ex von Peter Klein.

„Der ist von der lieben Via Amiche“, so Iris. Die Marke stammt aus Brandenburg und erinnert sehr stark an den Style der Luxusmarke Louis Vuitton. „Via Amiche Fashion by Anja bietet feinste italienische Mode, die direkt im Laden, aber auch online gekauft werden kann“, heißt es auf der Homepage. Einen Onlinestore mit Preisen sucht man aber vergeblich. Bei Instagram kosten die nachgemachten Klamotten zwischen 69 und 99 Euro.

Sieht man sich die Klamotten bei Instagram genauer an, wird klar: Der Laden setzt auf Fake-Kleidung, welche den großen Marken wie Coco Chanel, Louis Vuitton oder Karl Lagerfeld sehr ähnlich sind. Auch Daniela Katzenberger trägt Outfits des Shops.

Was ist der aktuelle Stand in der Klein-Krise? Iris verrät, wo sie jetzt wohnt, Peter kommt nicht alleine klar und Yvonne Woelke setzt auf Bilder statt auf große Worte. Verwendete Quellen: Instagram Iris Klein, Facebook Via Amiche