In neuer RTL-Show mit Peter Klein: Yvonne Woelke teilt schon wieder gegen Iris Klein aus

Freundinnen werden diese beiden wohl nicht mehr: Yvonne Woelke tritt im Streit mit Iris Klein weiter nach und zieht hinter ihrem Rücken über die TV-Bekanntheit her.

Erndtebrück – Der Klein-Krieg geht weiter: Nachdem sich Iris (56) und Peter Klein (56) vor einigen Monaten getrennt haben, gießen beide weiter Öl ins Feuer. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht Yvonne Woelke (41), mit der Peter seine Ex betrogen haben soll, als beide während des Dschungelcamps in Australien waren. Sowohl Peter als auch Yvonne bestehen darauf, dass sie nur Freunde sind. Allerdings verbringen die beiden Promis verdächtig viel Zeit miteinander.

Yvonne Woelke stichelt in neuer RTL-Sendung weiter gegen Iris Klein

Nun treten sie sogar gemeinsam in der RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ an. Besonders pikant: Eigentlich hätte der gelernte Maler mit seiner Noch-Ehefrau Iris an der Sendung teilnehmen sollen. Jetzt hat er sich ausgerechnet Yvonne als Ersatz ausgesucht – für die Mutter von Daniela Katzenberger (36) sicher ein Schlag ins Gesicht. Schließlich griffen sich die beiden Frauen in den letzten Monaten immer wieder gegenseitig in den sozialen Medien an.

Auch bei „Wettkampf in 4 Wänden“ stichelt die Schauspielerin fleißig gegen Iris. „Dieses Format, das hattest du ja schon vor einem Jahr angeboten bekommen – oder ihr“, sagte sie beim gemeinsamen Currywurst-Essen an Peter gerichtet. „Was meinst, wie die Iris darüber denkt, dass ich jetzt dabei bin?“ Der Mallorca-Auswanderer räumte daraufhin ein: „Es war schon irgendwie ein Traum, das gemeinsam zu machen, weil sie richtet halt sehr gern ein.“

Yvonne Woelke: „Du hättest jetzt alles alleine machen müssen“

Tatsächlich zeigte sich Iris in einem alten Video voller Vorfreude auf das Projekt mit ihrem Mann: „Wir zwei, wir reichen eigentlich für das Format, denn wir bauen alle vier Häuser gleichzeitig um.“ Yvonne wiederum machte sich darüber lustig, dass die Reality-TV-Darstellerin den physischen Herausforderungen der Sendung nicht gewachsen gewesen wäre. „Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich glaube, wenn du keinen Sport machst und nicht fit bist, wird das echt schwer“, sinnierte sie.

Mit Yvonne Woelke tritt Peter Klein aktuell in einer RTL-Sendung an – klar, dass dort auch über Ex Iris gelästert wird ... © RTL & Screenshot/Instagram/Iris Klein

Der Blondine zufolge hätte Iris Peter bei den Handwerker-Jobs eiskalt im Stich gelassen. „Du hättest jetzt alles alleine machen müssen“, teilte sie unverhohlen gegen die Ex-Dschungelcamperin aus. Na, ob Iris das genauso sieht? Die ganze Folge gibt es am heutigen Dienstag (25. Juli) um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen. Obwohl ein Liebes-Comeback als unmöglich gilt, bleiben Iris Klein und Peter offenbar noch mindestens sechs Jahre verheiratet. Verwendete Quellen: „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ (RTL)