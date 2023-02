Dschungel-Affäre: Ist das der Beweis? Peter Klein und Yvonne Woelke kuscheln am Flughafen

Von: Sarah Wolzen, Claire Weiss

Iris Klein scheint mit ihren Vorwürfen, ihr Ehemann würde habe eine Affäre, recht zu behalten. Neue Fotos zeigen, wie Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen miteinander kuscheln.

Update vom 4. Februar, 08:42: Damit dürften wohl die letzten Zweifel an der Dschungel-Affäre ausgeräumt sein. Neue Fotos zeigen, wie Iris Kleins (Noch-)Ehemann Peter und Yvonne Woelke ganz vertraut miteinander am Flughafen kuscheln.

Neue Fotos zeigen, wie Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen miteinander kuscheln. © RTL

Erstmeldung vom 27. Januar 2023: Mallorca - Am Wochenende (21. & 22. Januar) krachte es zwischen Iris Klein (55) und ihrem Ehemann Peter (63) gewaltig. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin scheint nämlich felsenfest davon überzeugt, dass ihr Mann sie betrogen hat. Der ist zurzeit in Australien - als Begleitung von Schwiegersohn Lucas Cordalis (55), der am Dschungelcamp teilnimmt.

Dschungelcamp-Begleiter Peter und Yvonne streiten Affäre ab - zieht Iris Klein aus?

Dort soll der 63-Jährige eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben, die ebenfalls als Dschungelcamp-Begleitung angereist ist. Peter Klein und auch Yvonne streiten die Vorwürfe vehement ab. Doch Iris Klein scheint sich nicht mehr vom Gegenteil überzeugen lassen zu wollen. Den Konflikt trägt sie ganz öffentlich über Instagram aus. Dort hat sie auch die gemeinsamen Bilder mit Peter gelöscht. In ihrer Story schrieb sie: „Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist!!! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut... und du gehst fremd im Versace Hotel!!!“

Peter und Iris streiten sich über Distanz: Er ist in Australien, sie auf Mallorca. © Instagram/Peter Klein & Instagram/Iris Klein

Nun ist die 55-Jährige wohl bereit, aus dem gemeinsamen Heim auszuziehen. Auf Instagram postet sie ein Foto von elf prall gefüllten Mülltüten. Darunter steht: „Erstmal aussortieren ... dann Kartons packen“. Wohin die Wahl-Mallorquinerin gehen wird? Das verrät sie nicht. Eventuell könnte sie bei ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) Unterschlupf finden, denn die wohnt ebenfalls auf der Baleareninsel. Mit Peter Klein scheint sie jedoch endgültig durch zu sein: „Danke für 20 Jahre ... Leb wohl“.

Dschungelcamp ist fast vorbei - kann Peter Klein die Ehe mit Iris retten?

Am Sonntag (29. Januar) findet das Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ statt. Lange ist es also nicht mehr, bis Peter Klein zu seiner Ehefrau zurückkehren kann. Ob er es schafft, seine Ehe zu retten?

Auch die Beziehung von Yvonne Woelke steht übrigens auf der Kippe. Ihr Mann spreche nach den Gerüchten, die Iris Klein in die Welt gesetzt hat, kein Wort mehr mit ihr. Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein