„Kleine Glücksmomente“: Florian Silbereisen macht 9-jährigen Fan mit persönlichem Treffen überglücklich

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Einmal Florian Silbereisen treffen: viele Schlagerfans träumen davon. Für die 9-jährige Rosalie ging dieser Traum nun in Erfüllung. (Fotomontage) © Screenshot MDR/Brisant & Instagram/Florian Silbereisen

Einmal Florian Silbereisen treffen: viele Schlagerfans träumen davon. Für die 9-jährige Rosalie ging dieser Traum nun in Erfüllung. Beim Schlagerfest.XXL in Frankfurt durfte sie hinter die Bühne.

Frankfurt - Endlich wieder Schlager, endlich wieder Live-Konzerte: Lange musste Florian Silbereisen darauf warten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Seit dem 26. April tourt er nun mit einigen seiner Musikkollegen durch ganz Deutschland. Als das Schlagerfest.XXL schließlich in Frankfurt hielt, traf Florian Silbereisen einen besonderen Fan: die 9-jährige Rosalie.

Zwischen Aufregung und Glück: Rosalie darf beim Schlagerfest.XXL hinter die Bühne zu Florian Silbereisen

Schon beim Soundcheck steht Rosalie in der ersten Reihe und feuert kräftig Florian Silbereisen (Alle Infos zum Schlagersänger) an. Die 9-Jährige ist wahrscheinlich nicht nur der jüngste, sondern auch der größte Fan des Schlagerstars. Dementsprechend aufgeregt ist sie dann auch, als sie zu ihrem Idol hinter die Bühne darf.

Ein Traum für Rosalie: Die 9-Jährige kann ihr Glück gar nicht fassen, als sie zu Florian Silbereisen hinter die Bühne darf. © MDR/Brisant

Doch nach ein paar Sätzen ist die Aufregung auch schon verflogen und die beiden plaudern wie alte Freunde. „Du hast ja dein ganzes Zimmer voll mit mir und dann hab ich dir das Video geschickt, dann hab ich dich eingeladen und jetzt bist du hier. Das ist cool“, so Florian Silbereisen.

„Kleine Glücksmomente“: Florian Silbereisen macht 9-jährigem Fan mit persönlichem Treffen überglücklich

Für Rosalie gibt es dann noch ein gemeinsames Foto und Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) holt sich noch ein paar Stylingtipps von seinem Superfan. „Ich muss mich jetzt ganz fesch machen, damit ich dir heute auch gefalle. Was meinst du, wie soll ich‘s heute machen?“, fragt der Schlagerstar und deutet auf seine Haare. Scheitel links oder rechts? Rosalie entscheidet sich für links.

Zum Abschied gibt es dann noch eine Umarmung für Rosalie. Diesen Tag wird sie mit Sicherheit nie vergessen und Florian Silbereisen ist für solche Fan-Momente unendlich dankbar. „Es ist schön, wenn man ein bisschen was zurückgeben kann. Wir machen den Leuten hoffentlich einen schönen Abend und wenn dann solche kleinen Glücksmomente noch zusätzlich dabei rumkommen, dann ist es um so schöner“, so der Schlagerstar im Brisant-Interview.

Auch Jürgen Drews steht mit Florian Silbereisen beim „Schlagerfest.XXL“ auf der Bühne. Hinter den Kulissen spielen sich die beiden gerne Streiche, denn sie hätten den gleichen Humor, verrät Drews nun in seinem Podcast. Verwendete Quellen: MDR/Brisant