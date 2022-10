„Kleiner Rotschopf“: GZSZ-Liebling Olivia Marei ist wieder Mutter geworden

Die als GZSZ-Polizistin „Toni“ bekannte Schauspielerin Olivia Marei ist Mutter geworden. Auf Instagram erzählt sie ihren Followern mit Fotos von den Tagen rund um die Geburt.

Die Fans des RTL-Dauerbrenners „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kennen Olivia Marei vor allem aus ihrer Rolle der Polizistin Antonia Ahrens. Nachdem sie im April ihre Schwangerschaft verkündet hatte, zeigt die Neu-Mama nun auf Instagram Eindrücke rund um die Geburt ihres Babys. Dazu schreibt sie: „Ein ungefilterter (aber nicht allumfassender) Einblick in unsere letzten Tage. Es ging zwar viel - aber nicht nur! - um Essen.“

Ein Blick in einen herbstbunten Garten, Olivia im Krankenhausbett, ein herzhafter Biss ins Brot, winzige Babyfüßchen, die frischgebackenen Eltern mit ihrem Söhnchen in der Babyschale: Dank einer ganzen Fotoserie können die Follower der 32-Jährigen an der Ankunft ihres Babys teilhaben. Die Schauspielerin verrät auch, dass das Kleine wie sie selbst wunderschöne rote Haare hat: „Herzlich willkommen, kleiner Rotschopf! Ob seine Haare wohl die Farbe behalten?“

Jetzt ist für Olivia Marei erst einmal Familienzeit angesagt

Auf RTL berichtete Serienliebling, dass sie nun ihre ganze Zeit erst einmal der Familie widmen wolle. Dem Privatsender erzählt sie: „Wir verbringen die Tage gemeinsam mit Kuscheln, Schlafen, Stillen, Wickeln und ganz viel Liebe.“ Das hatte sie bereits im Juli – ebenfalls auf Instagram – angekündigt. Damals kommentierte sie ein Foto von sich so: „Wir wollen unsere Babypause voll auskosten & als Familie noch enger zusammen wachsen.“

Für die Schauspielerin und ihren Mann Johannes ist ihr am 22. Oktober geborener Sohn das zweite Kind. Das Paar, das sich schon seit der Schulzeit kennt, hatte 2017 seinen ersten Sohn begrüßt und 2018 geheiratet. GZSZ muss nun eine Weile ohne seine Kiez-Polizistin auskommen. Olivias Wiedereinstieg in die Serie ist für den Sommer 2023 geplant.