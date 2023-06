„Klingt super“: Schlagerfans begeistert von erstem Song von Naddel und Andreas Ellermann

Von: Volker Reinert

Nadja Abd el Farrag geht unter die Schlagersängerin. Gemeinsam mit dem Multimillionär Andreas Ellermann hat sie den Schlager-Klassiker „Fiesta Mexicana (Hossa)“ von Rex Gildo aufgenommen. Die Fan-Reaktionen zeigen: Der Song kommt gut an.

Hamburg – Nadja Abd el Farrag (58) wagt den Sprung zurück ins Rampenlicht. Hatte sie in den letzten Jahren mit vielen Problemen zu kämpfen, möchte die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) ihr Leben – mithilfe von Unternehmer Andreas Ellermann – neu sortieren. Auf Instagram veröffentlichte das neue Schlager-Duo bereits einen kleinen Vorgeschmack ihrer Coverversion.

Nadja Abd el Farrag hat Rex Gildo mehrfach getroffen

Gemeinsam mit dem Hamburger wird Naddel beim „Schlagermove“ in Hamburg– bei dem bis zu 500.000 Schlager-Fans erwartet werden – als Sängerin auftreten. Die Auftritte finden am 7. und am 8. Juli 2023 statt. Auch einen Werbedeal soll die 58-Jährige obendrein ergattert haben. In dem Clip auf Instagram interviewt Ellermann Naddel: „Mensch, hat Spaß gemacht hier heute einzusingen, oder?“ Naddel scheint richtig Spaß an ihrer neuen Aufgabe als Schlagersängerin zu haben: „Ja super, war total lustig, wirklich lustig. Noch einmal Danke schön für die Einladung.“

Mit dem Song „Fiesta Mexicana (Hossa)“ tritt Nadja Abd el Farrag in große Fußstapfen. Den 1999 verstorbenen Schlagersänger Rex Gildo habe sie aber kennengelernt, wie sie Ellermann erzählt: „Ja, ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck. War lustig, mindestens fünf oder sechs Mal“.

Nadja Abd el Farrag: Ihre Beziehung zu Dieter Bohlen Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 1965 in Hamburg, als Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen, geboren. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen (69) (von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001). Kennengelernt haben sich die beiden durch Dieter Bohlens Musikprojekt „Blue System“. Naddel war in der Band als Backgroundsängerin engagiert worden. Im Jahr 1996 – als Naddel und Dieter Bohlen kurzzeitig getrennt waren – lernte der „Modern Talking“-Sänger Verona Feldbusch (heute Verona Pooth) kennen, die er sogar heiratete. Nach einer vierwöchigen Ehe erfolgte die Trennung. Kurze Zeit später kam Bohlen wieder mit Nadja Abd el Farrag zusammen.

Schlagersong von Naddel kommt bei ihren Fans gut an

Auf dem Instagram-Profil von Andreas Ellermann häufen sich die positiven Kommentare zum Schlager-Hit: „Das klingt super! Ihr beide macht das toll!“, „Bin erstaunt, klingt wirklich gut“ und „tolle Aufnahme“ schreiben einige Follower.

Ob die Hamburgerin auch beim Schlagermove gut performen kann, wird sich im Juli zeigen. Kritik ist Naddel des Öfteren ausgesetzt, so erst kürzlich, als sie nicht im Auto angeschnallt war. Verwendete Quellen: Instagram/andreasellermann