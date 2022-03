„A kloana Stoizbemsel bin i jetzt scho“: Schlagerstar Nicki mit bayerischem Verdienstorden ausgezeichnet

Schlagersängerin Nicki bekommt von Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, den Bayerischen Verdienstorden verliehen. Dieser wird seit 1957 „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk“ verliehen © Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Seit Jahren setzt sie sich für krebskranke Kinder ein, jetzt wird Schlagerstar Nicki für ihr Engagement geehrt. Von Markus Söder erhielt sie den bayerischen Verdienstorden. Über den freute sich die Musikerin tierisch.

München - In ihrer Heimat Bayern kennt eigentlich jeder Doris Andrea Hrda (55). Besser bekannt ist allerdings ihr Künstlername Nicki, unter dem die Schlagersängerin mit Hits wie „I bin a bayerisches Cowgirl“ oder „Servus, mach’s guat“ Riesenerfolge feierte. Stets in bayerischem Dialekt gesungen, verlieh sie wohl so einigen Hörern hartnäckige Ohrwürmer, bevor sie Ende der Neunziger langsam aber sicher aus dem Showgeschäft verschwand.

Doch Nicki blieb nicht untätig: Seit 1999 ist sie Schirmherrin der deutschen Krebsstiftung und setzt sich dort insbesondere für erkrankte Kinder ein. Für ihr Engagement wurde sie jetzt mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Schlagerstar Nicki wird für Engagement von Markus Söder persönlich geehrt

Verliehen wurde ihr die Anerkennung vom Ministerpräsidenten Markus Söder (55) höchstpersönlich. Der CSU-Politiker stellte dabei außerdem klar, dass nicht nur Nickis Einsatz für kleine Krebspatienten geehrt wird, sondern auch der Fakt, dass sie ihre Lieder stets in bayerischer Mundart zum Besten gibt. Auch ihre Dankesrede präsentierte die Musikerin im Dialekt: „Ich freu mich riesig. A kloana Stoizbemsel bin i jetzt scho.“

Um einem krebskranken Jungen zu helfen, spendete Nicki sogar ihr Preisgeld

Nachdem sie ihre Karriere zur Jahrtausendwende mehr oder weniger beendete, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben, versuchte Nicki 2006 mit dem Album „I gib wieder Gas“ ein Comeback. Leider spielte ihre Gesundheit jedoch nicht mit, weshalb die bayerische Ikone alle geplanten Gigs cancelte. 2008 feierte sie 25 Jahre auf der Bühne, für die sie den ARGE-Medienpreis erhielt. Das Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro spendete Nicki, um dem damals fünfjährigen Niko zu helfen, der aufgrund seiner Behinderungen dringend einen Lift benötigte.

Ihre Großherzigkeit und Gutmütigkeit hat sich über die Jahre für Nicki ausgezahlt. Obwohl sie musikalisch bereits seit einiger Zeit nicht mehr allzu aktiv ist, bleibt sie ihren Fans nicht zuletzt durch ihr leidenschaftliches Engagement im Gedächtnis. Den bayerischen Verdienstorden hat sich Nicki damit redlich verdient.