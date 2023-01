KLUBBB3, Maite Kelly, Ben Zucker & Co: Mega-Gästeliste für „Die Ross Antony Show“

Tolle Gäste bei Ross Antony

Die „Ross Antony Show“ wurde 2021 zum ersten Mal ausgestrahlt und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Fernsehen entwickelt. Nun gibt es bald eine „Partyzeit“-Ausgabe.

Wenn Moderator Ross Antony (48) zur „Partyzeit“ einlädt, dann wird gefeiert! Fans der Ross Antony Show können sich auf eine nostalgische Reise mit den Schlager-Stars der vergangenen fünf Ausgaben freuen. Von Chart-Hits bis hin zu weniger bekannten Perlen ist in der Sonderfolge sicher für alle Schlagerfans etwas dabei. Am Samstagabend (28.01.) wird die Sendung um 20:15 Uhr im MDR ausgestrahlt.

Die Gästeliste ist beeindruckend – und vor allem lang! Angekündigt sind unter anderem die Schlagerikonen Thomas Anders, Ute Freudenberg, Bernhard Brink, Ireen Sheer, Frank Schöbel, Andy Borg. Newcomer wie Vincent Gross und Christin Stark werden ebenfalls auf der Bühne stehen, und auch von Publikumslieblingen wie Maite Kelly und Florian Silbereisen dürften einige Highlights zu erwarten sein.

Ross Antony hat noch mehr in petto

Fans des quirligen Entertainers haben allerdings noch einen Grund mehr zur Freude. Ross Antony hat nämlich die Veröffentlichung seines neuen Albums „100% Ross“ für den 31. März 2023 angekündigt. Daraus erschienen ist bereits die Single-Auskopplung „Lass die Liebe Liebe sein“. Der Song zelebriert Liebe und Vielfalt in all ihren Facetten und hat so inspirierende Textzeilen wie „Unser Planet strahlt in vielen Farben, wir tragen die Fahnen auf tausend Paraden“. Ob der gebürtige Brite seinem Publikum am Samstag wohl eine Kostprobe aus seinem neuen Werk geben wird?