„Unnatürlich“: Fans wittern Photoshop-Fail bei Leni Klum

Vom Coachella-Festival hat Leni Klum auf ihrem Instagram-Kanal ein Bikini-Foto gepostet. Nun rätseln die Follower, ob das Model sein Foto bearbeitet hat.

Vom 14. bis 23. April findet im kalifornischen Coachella Valley das berühmte Coachella Festival statt. Unter den vielen Menschen, die vor Ort Sonne und Musik genießen, ist auch Heidi Klums (38) Tochter Leni (18). Mit ihren 1,7 Millionen Followern auf Instagram hat das Nachwuchsmodel nun ein Foto geteilt.

Auf dem Bild sitzt Leni auf dem Boden. Passend zum Festival-Vibe trägt sie eine lässige grüne Hose und ein Bikini-Oberteil. Als Accessoires hat sie eine Kappe im Camouflage-Look, Armreifen und XXL-Sonnenbrille gewählt. Ernst schaut sie in die Kamera. Neben mehr als 180.000 Likes hat das Foto eine Menge giftige Kommentare kassiert.

Fans diskutieren Leni Klums Insta-Foto: „Sieht niemand den Photoshop?“

Doch was genau hat hier die Gemüter so erhitzt? Den Fans kommt das Foto einfach komisch vor. Viele glauben, dass das Foto bearbeitet wurde und Leni sich dabei viel zu dünn gemacht hat. „Sieht niemand den Photoshop?“, fragt ein Follower in die Runde. „Na klar sieht man das. Ziemlich peinlich“, lautet eine Antwort.

Und schon wird in den Kommentaren wild spekuliert, ob da nun jemand mit Photoshop am Werk war oder nicht. „Ihr Oberarm sieht länger aus als ihr Unterarm und der Ellenbogen wirkt auch etwas unnatürlich“, findet eine Userin. „Die hat tatsächlich so eine Figur, die sieht immer gleich aus,“ hält eine andere Nutzerin dagegen.

„Photoshop war ein Joke“, ist ein User überzeugt. Doch egal, ob bearbeitet oder nicht – viele sind der Ansicht, dass bei Leni irgendwie die Proportionen nicht stimmen. „Bissel arg dünn“, „Zu dünn“, und „Kriegt sie was zu Essen?“ kritisieren mehrere User. Nur Großvater Klum hat nichts zu meckern: „So gut hat dein Opa nie ausgesehen!“, meint Günther Klum (77) in einem Kommentar.