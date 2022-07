Knallrot: Sarah Engels verbrennt sich im L.A.-Urlaub das Gesicht

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Sarah Engels hat dicken Sonnenbrand im Gesicht © Instagram/sarellax3

Sarah Engels urlaubt derzeit in Los Angeles. Bei einem Tag am Venice Beach hat sich die Sängerin jedoch einen dicken Sonnenbrand geholt. Ihr Gesicht und Schultern sind komplett rot.

Kalifornien, USA - Eigentlich möchte Sarah Engels ihren Followern nur etwas über ihre Reise nach Hawaii in ihrer Instagramstory erzählen, doch mehr als ihre Worte fällt ihr übler Sonnenbrand im Gesicht auf. Ihre Wangenknochen sind komplett rot. Auch an ihren Schultern sind leichte Rötungen zu erkennen.

Sarah Engels verbrennt sich im L.A.-Urlaub das Gesicht

Sarah Engels macht derzeit eine US-Reise mit ihrem Ehemann Julian. Auf einem Instagrampost zeigt sich das verliebte Paar kutschend am kalifornischen Venice-Beach. Nach ihrem Aufenthalt in Los Angeles wollen sie an ihr Traumreiseziel Hawaii reisen.

Doch bei der knalligen Sonne und den hohen Temperaturen kann es schnell zu einem Sonnenbrand kommen. Das muss Sarah Engels nun am eigenen Leib erfahren. Denn als sie am Abend eine Instagramstory am Abend aufnimmt, ist ein klarer Sonnenbrand im Gesicht zu erkennen.

Sarah Engels entspannt mit Familie auf Hawaii

Für ihre Weiterreise sollte sich die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte gut eincremen. Nach Los Angeles geht es direkt weiter nach Hawaii. Darauf freut sich Sarah Engels besonders. Auf Bilder und Videos von der traumhaft schönen Insel dürfen sich ihre Follower jetzt schon freuen, denn die Sängerin lässt bekanntlich nichts undokumentiert.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Die Brünette ist nach ihrer Trennung von Pietro Lombardi längst wieder glücklich vergeben. Mit Ehemann Julian brachte sie vor einigen Monaten sogar die kleine Solea zur Welt. Nun ist auch ihr Ex Pietro wieder vergeben, worüber sich Sarah Engels sehr freut. Verwendete Quellen: Instagram/sarellax3