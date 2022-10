„Habe öfters Bikinis an, als andere Kleidung“: Laura Müller begeistert im knappen Zweiteiler

Von: Christian Böttcher

Laura Müller im knappen Bikini. Auf Instagram lässt die Influencerin tief blicken und verrät: Knappe Outfits stehen bei der Frau von Michael Wendler hoch im Kurs.

Cape Coral, USA – Laura Müller freizügig auf hoher See.. Die Influencerin und bessere Hälfte von Michael Wendler hat kein Problem damit, in knappen Outfits anzuecken. Das bewies die 22-Jährige erst kürzlich wieder, als sie sich auf Instagram in einem winzigen Bikini ablichtete. Für Getuschel sorgte aber nicht nur der heiße Zweiteiler. Denn zusätzlich ließ sich die ehemalige Kandidatin von „Goodbye Deutschland“ zu einem pikanten Geständnis hinreißen.

Laura Müller voll in der Bikini-Zone – Influencerin gibt pikantes Geständnis ab

Auf Instagram zeigt sich das It-Girl am Steuer eines kleinen Motorboots auf hoher See – ruhiger Wellengang und strahlende Sonne inklusive. Auf das Panorama dürfte bei diesen sexy Bildern aber wohl kaum jemand achten. Die Schönheit mit Wohnsitz in Cape Coral, Florida, posiert in einem ultra knappen blauen Bikini, der gerade so das Nötigste verdeckt. Die Haare trägt sich offen, im Fahrtwinde verweht.

Laura Müller auf Instagram: Bikini-Bilder begeistern ihre Bewunderer. © Instagram; Laura Müller

Wie die Skandalnudel im selben Instagram-Post enthüllte, sei sie aktuell komplett in der Bikini-Zone. Nicht, weil ihr der stoffarmen Zweiteiler besonders gut gefalle, sondern weil sie derzeit wohl kaum etwas anderes trage als Bikinis. „Aktuell häufiger in Bikinis als in meiner anderen Kleidung“, heißt es. Ihrem pikanten Geständnis zufolge dürfen sich Fans der 22-Jährigen wohl auf mehr freizügige Fotos und Videos gefasst machen.

Die TV-Karriere von Laura Müller im Überblick: Dass Laura Müller auch weniger freizügig kann, zeigte sie bereits in einigen Fernsehproduktionen. Bis zu ihrem Rückzug aus der Branche tourte sie durch die deutsche Reality- und Showlandschaft. In folgenden Formaten war sie, meist im Tandem mit Ehemann Michael Wendler, zu sehen: 2019: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | VOX

2019: Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL

2020: Wendler, Laura, Claudia – der DJ und die Frauen | RTL

2020: Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika | RTL

2020: Let’s Dance | RTL

2020: Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig! | RTL

2020: Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet! | RTL

Laura Müller: Knapper Bikini begeistert Bewunderer – Instagram bebt

Dass die Freundin von Michael Wendler kein Problem damit hat, ihren Prachtkörper in Szene zu setzen und öffentlich zu präsentieren, ist ein offenes Geheimnis. Egal ob in knapper Badebekleidung am Pool, komplett blank im Playboy oder auf OnlyFans: Laura Müller weiß wie sie ihren Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubert – oder ihrem Ehemann. Der Wendler wurde nämlich kürzlich mit einem Liebesbeweis der seltsamen Art von Laura Müller überrascht.

Mehr als 25.000 Likes innerhalb von 24 Stunden sprechen eine deutliche Sprache Bikini-Bilder der Influencer stehen offenbar weiter hoch im Kurs. Der Wirkung, die sie auf ihre Fangemeinde hat, ist sich Laura Müller aber wohl ebenso bewusst. Kommentare unter den freizügigen Fotos lässt die 22-Jährige nämlich nicht zu. Wurde ihr die Sache dann doch zu heiß?