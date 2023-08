Aus Entzugsklinik abgeführt: DSDS-Star Menowin Fröhlich muss wieder in den Knast

Von: Volker Reinert

Der einstige DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich wurde erneut verhaftet. Die Polizei holte ihn am Freitag per Haftbefehl aus einer Klinik, in der er einen gerichtlich angeordneten Drogenentzug machte.

Bensheim – Der in München geborene Menowin Fröhlich (35) ist den meisten Menschen durch seine Teilnahme an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Schon mehrfach stand der Zweitplatzierte von DSDS aus dem Jahr 2010 vor Gericht und war sogar schon im Gefängnis. Nun droht dem Vater von sechs Kindern, der seit Mitte Juli 2023 per gerichtlichem Beschluss in einer Entzugsklinik ist, erneut eine Haftstrafe. Im schlimmsten Fall drohen ihm 18 Monate Knast.

Menowin Fröhlich: Die lange Strafakte des DSDS-Kandidaten

Menowin Fröhlich versuchte sein Glück in der Show für Nachwuchssänger bereits vor seiner Teilnahme 2010, bei der er hinter Gewinner Mehrzad Marashi (42) Zweiter wurde. Im Jahr 2005 kam er in der dritten Staffel bis unter die letzten 20. Doch aufgrund eines Haftbefehls wegen Körperverletzung und Betrug musste er seine Teilnahme abbrechen und wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Der 35-jährige Menowin Fröhlich, der erst kürzlich deutlich abgenommen hat und nicht mehr 150 Kilogramm wiegt, wurde 2011 erneut festgenommen und musste für sechs Monate - wieder wegen Körperverletzung - in den Knast.

2016 das nächste Delikt, das ihm womöglich nun doch eine Zeit im Gefängnis einbringen könnte. Der Münchner wurde von der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu sechs Monaten Haft wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Da der DSDS-Star erneut als Verkehrssünder aufgefallen ist, soll er offenbar vier Monate Reststrafe absitzen.

Auch 2019 kam er mit dem Gesetz in Konflikt - dieses Mal wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss. Die Vollstreckung der Strafe von einem Jahr und zwei Monaten könnte dem Sänger nun auch noch drohen. Demnach würde Menowin Fröhlich für 18 Monate ins Gefägnis müssen.

Verteidiger von Menowin Fröhlich hat sich zu Wort gemeldet

Gegenüber bild.de hat sich nun Fröhlichs Anwalt André Miegel geäußert, der die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht nachvollziehen kann. „Mein Mandant machte in einer Einrichtung eine Therapie, da er Straftaten in der Vergangenheit aufgrund seiner Drogenabhängigkeit begangen hat. Es gilt der Grundsatz: Therapie statt Strafe.“

Weiter erklärt er: „Jemanden aus der laufenden, gerichtlich angeordneten Therapie heraus ins Gefängnis zu verlegen, weil er 2016 und 2019 ohne Führerschein gefahren ist, ist kontraproduktiv und widerspricht dem Prinzip der Resozialisierung. Der Menowin von heute ist nicht der Menowin aus 2016 und auch nicht der aus 2019.“

Der DSDS-Zweitplatzierte aus dem Jahr 2010, Menowin Fröhlich, wurde von der Polizei per Haftbefehl aus der Entzugsklinik abgeholt. Der 35-Jährige hat wiederholt Straftaten, wie beispielsweise Fahren ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss, begangen. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Panama Pictures

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt merkte an, dass eine Vollstreckung einer Freiheitsstrafe zum Zwecke einer Therapie zurückgestellt werden kann. Allerdings ist eine Zurückstellung „bei Vollstreckung weiterer Strafen zu widerrufen.“ Demnach sei die verhängte Freiheitsstrafe grundsätzlich vollständig zu vollstrecken. Die RTL-Sendung DSDS läuft bereits seit über 20 Jahren. So sieht die Gewinnerin Elli Erl (44) der zweiten Staffel von DSDS aus dem Jahr 2004 heute aus. Verwendete Quelle: bild.de