„Knie-sternde Erotik“: Fans feiern über Poolfoto von Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger beweist mit ihrem neusten Instagram-Foto mal wieder Humor. Bei den meisten Fans kommt das ziemlich gut an. (Fotomontage) © Instagram/Daniela Katzenberger

Mallorca – Daniela Katzenberger (35) ist eine echte Frohnatur! Die gebürtige Ludwigshafenerin wurde ursprünglich durch ihre Teilnahme an der Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ auf VOX bekannt. Mit platinblonden Haaren, der sonnenbankgebräunten Haut und ihren knalllpinken Outfits fiel Daniela von Anfang an auf und blieb den Zuschauern im Gedächtnis. Doch nicht nur ihr Äußeres sorgt für ihren klaren Wiedererkennungswert.

Denn die „Katze“, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, weiß sehr wohl, dass sie von den meisten TV-Zuschauern gerne als dummes Blondchen abgestempelt wird. Und dem tritt sie häufig mit einer gehörigen Portion Humor entgegen. Mit ihrem hessischen Dialekt und der dazugehörigen losen Zunge sorgt Dani in den sozialen Netzwerken regelmäßig für Lacher — und hat die Online-Community damit auf ihrer Seite. Auch ihr letzter Post zeigt klar, dass Daniela Katzenberger sich nicht allzu ernst nimmt.

Mit einem Poolfoto bringt Daniela Katzenberger ihre Follower zum Lachen

Auf ihrem neuesten Schnappschuss ist Daniela Katzenberger im Pool zu sehen. Mit ihren Händen hält sie sich am Beckenrand fest und wirft den Kopf nach hinten, um in die Kamera zu schauen. Die Beine hat sie dabei so weit angewinkelt, dass ihre Knie auf ihrer Brust liegen. Und da liegt auch schon der Witz im Foto: Aus der Perspektive des Fotografen (vielleicht Ehemann Lucas Cordalis?) sieht es beinahe so aus, als würde Dani riesengroße nackte Brüste vor die Linse halten — dabei handelt es sich nur um ihre Knie.

„Knie-sternde Erotik“, schreibt Daniela Katzenberger gepaart mit einigen Emojis unter den ironischen Post. Bei ihren Fans und Followern dürfte das Bild für einigen Gesprächsstoff sorgen. Immerhin sind in den sozialen Netzwerken nicht alle User begeistert von zweideutigen Beiträgen. Der Katze dürfte das jedoch egal sein, immerhin genießt sie entspannt den Spätsommer auf Mallorca.