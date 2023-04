Knoten in Badewanne ertastet: Muriel Baumeister zeigt sich mit Glatze nach Krebs-Erkrankung

Muriel Baumeister kämpft seit einem Jahr gegen den Krebs. Nun spricht die Schauspielerin erstmals über ihre Krankheit und präsentiert sich selbstbewusst mit neuem Look.

Berlin – Vor rund einem Jahr erhielt Schauspielerin Muriel Baumeister (51) die Diagnose Brustkrebs. In einem neuen Interview mit der Zeitschrift „Bunte” erinnert sie sich an den Tag, der ihr Leben für immer verändern sollte.

Muriel Baumeister ist „absolut zuversichtlich“

„Eines Morgens lag ich wie fast immer um 6:30 Uhr in meiner Badewanne und […] fühlte an meiner linken Brust einen relativ großen Knoten“, erzählt sie. Sie habe daraufhin umgehend ihren Frauenarzt kontaktiert, der sie an eine Onkologin überwies. „Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass sie Brustkrebs haben”, sagte diese schließlich.

Muriel Baumeister kämpft seit einem Jahr gegen den Krebs. Links ist sie 2020 zu sehen, rechts heute. © Imago Images / Instagram

Sie habe „eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP - und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht“, erklärt Baumeister und fügt hinzu: „Vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde.“

Muriel Baumeister wollte Therapie abbrechen

Zwischenzeitlich habe sie sogar darüber nachgedacht, die Therapie abzubrechen. Ihr Sohn habe sie aber „überredet, weiterzumachen”. Heute sagt Baumeister „dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten“. Mit Erfolg: Am Gründonnerstag soll sie ihre letzte Strahlentherapie bekommen.

Muriel Baumeister blickt „absolut zuversichtlich” in die Zukunft. Das zeigt sich auch auf ihrem Instagram-Kanal. Dort präsentiert sich die Schauspielerin selbstbewusst mit kurzen Haaren. “Bäääääääääääääähmm!! Rise and shine” (zu Deutsch: “Aufstehen und strahlen”), schreibt sie zu einem während einer Fahrt durch Berlin entstandenen Selfie.

Durchbruch mit „Ein Haus in der Toscana“

Muriel Baumeister ist seit den 1990er Jahren als Schauspielerin tätig. Bekannt wurde sie durch die Familienserie „Ein Haus in der Toscana„ (1990-1994), die ZDF-Serie „Der Landarzt“ oder die ARD-Krimiserie „Einsatz Hamburg Süd“. Sie spielte zudem eine der Hauptrollen in der Fernsehserie „Bis in die Spitzen“ und hatte zahlreiche Auftritte in bekannten Formaten wie „Derrick“, „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“.

Verwendete Quellen: Bunte, Instagram