Knutschfotos: So innig zeigt sich Marie Reim mit ihrem Vincent

Romantische Auszeit!

+ © Screenshot/Instagram/Marie Reim Marie Reim ist richtig verliebt! (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Marie Reim

Romantische Fotos mit ihrem Vincent: Marie Reim teilt süße Knutschfotos mit ihrem Freund. Die Follower der Musikerin können ihre neue Platte ab sofort vorbestellen.

Karibik – Romantischer Liebesurlaub! Marie Reim (22) befindet sich derzeit in der Karibik, wo sie eine entspannte Auszeit mit ihrem Vincent genießt. Die „Ich hab dich durchschaut“-Hitmacherin teilte jetzt einige süße Pärchenfotos von sich und ihrem Partner und verkündete ihren Fans im Rahmen ihres Postings einige spannende Details über ihr kommendes Album „Bist du dafür bereit?“



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die Tochter von Michelle (50) und Matthias Reim (64) ihre Follower an vier romantischen Urlaubsfotos von sich und ihrem Vincent teilhaben. Auf den tollen Schnappschüssen zeigt sich das glückliche Paar bei ihrem Urlaub in der Karibik ganz innig am Pool. Dabei ist zu sehen, wie der Liebste der Künstlerin sie liebevoll umarmt und sich die Turteltauben innig küssen. Das schöne Posting nutzte die Schlagersängerin auch dafür, um ihre Fans auf ihre kommende Platte aufmerksam zu machen. Sie schrieb ganz aufgeregt: „Im Rausch der Gefühle - so heißt der 1. Song auf meinem kommenden Album „Bist du dafür bereit?““

Marie Reim zeigt sich innig mit ihrem Vincent

Die Musikerin kündigte zudem an, dass sich ihre Follower auf eine sehr persönliche Platte von ihr freuen können. Sie enthüllte stolz: „Euch erwartet ein so persönliches Album. Ich habe so viele Erfahrungen positiv, wie auch negativ in meinen Songs geschildert.” Die gebürtige Kölnerin erzählte zudem, dass ihre Anhänger ihre neue LP ab sofort vorbestellen können. „Das Album könnt ihr jetzt vorbestellen. Link in meiner Bio”, fügte sie hinzu.